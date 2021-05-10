В ЕС близки к тому, чтобы утвердить четвертый пакет санкций против Беларуси. Новые карательные меры против режима Александра Лукашенко могут ввести уже в ближайшие недели.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Под действие ограничений могут попасть около 50 человек.

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Санкции будут касаться конкретных лиц

Власти в Минске начали преследование польской общины. Мы готовим новый блок санкций, который, надеюсь, будет принят в ближайшие недели,

– заявил Боррель.

Источники СМИ в дипломатических кругах Евросоюза утверждают, что на этот раз санкции будут значительными и будут касаться отдельных персон.

Информация о подготовке четвертого пакета санкций появилась в марте этого года, однако с рассмотрением вопроса вроде бы не успевали, поэтому решили перенести его на июнь.

Что известно о предыдущих трех пакетах санкций: