Евросоюз может принять четвертый пакет санкций против режима Лукашенко
В ЕС близки к тому, чтобы утвердить четвертый пакет санкций против Беларуси. Новые карательные меры против режима Александра Лукашенко могут ввести уже в ближайшие недели.
Источник:EURnews
Об этом сообщил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Под действие ограничений могут попасть около 50 человек.
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Санкции будут касаться конкретных лиц
Власти в Минске начали преследование польской общины. Мы готовим новый блок санкций, который, надеюсь, будет принят в ближайшие недели,
– заявил Боррель.
Источники СМИ в дипломатических кругах Евросоюза утверждают, что на этот раз санкции будут значительными и будут касаться отдельных персон.
Что известно о предыдущих трех пакетах санкций:
- Первый пакет санкций ЕС ввел еще 2 октября 2020 года. Под карательные ограничения попали 40 человек.
- Во втором пакете санкций от 6 ноября 2020 года был и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко и еще 14 чиновников.
- Высшее руководство Беларуси попало в санкционный перечень в третьем пакете. Его приняли 17 декабря 2020 года.
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