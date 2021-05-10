У ЄС близькі до того, аби затвердити четвертий пакет санкцій проти Білорусі. Нові каральні заходи проти режиму Олександра Лукашенка можуть ввести вже найближчими тижнями.

Про це повідомив верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Під дію обмежень можуть потрапити близько 50 осіб.

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Санкції стосуватимуться конкретних осіб

Влада в Мінську розпочала переслідування польської громади. Ми готуємо новий блок санкцій, який, сподіваюсь, буде прийнятий найближчими тижнями,

– заявив Боррель.

Джерела ЗМІ у дипломатичних колах Євросоюзу стверджують, що цього разу санкції будуть значними і стосуватимуться окремих персон.

Інформація про підготовку четвертого пакету санкцій з'явилась у березні цього року, проте із розглядом питання начебто не встигали, отож вирішили перенести його на червень.

Що відомо про попередні три пакети санкцій: