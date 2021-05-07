Такою ідеєю диктатор поділився під час зустрічі з журналістами. Лукашенко запевняє, що повністю готовий до дострокового голосування і його не боїться. Проте хоче йти на вибори не сам – а в компанії Джо Байдена.

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Лукашенко запевняє, що він готовий до виборів

Я переживу все, переступлю через те, що ми незалежні, суверенні. Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і ми в цей же день призначимо в Білорусі вибори

– заявив Лукашенко.

Самопроголошений глава держави також пройшовся по попередніх президентських виборах у США. Мовляв, об Трампа просто "витерли ноги" та й досі не дають йому слова сказати "в цьому твітері".

Перед судом Лукашенко готовий постати з Макроном та Меркель

Ба більше, Лукашенко начебто готовий не лише піти на дострокові вибори, а й постати перед демократичним судом. Проте знову-таки – не сам. Зробити це політик хоче виключно в компанії президента Франції Еммануеля Макрона, канцлерки Німеччини Ангели Меркель та німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Цікаво У відповідь на нові санкції: Лукашенко пообіцяв проблеми європейському бізнесу в Білорусі

Зверніть увагу! Раніше міністри закордонних справ "Великої сімки" закликали Олександра Лукашенка провести дострокові президентські вибори. Також представники G7 вимагають припинити у Білорусі репресії та звільнити політичних в'язнів.