Міністри закордонних справ країн G7 звернулись до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Його закликали звільнити політв'язнів, припинити репресії проти правозахисників і провести нові вибори.

Дипломати стурбовані політичною кризою та ситуацією з правами людини внаслідок президентських виборів у Білорусі. Це зазначили у спільному комюніке за результатами зустрічі.

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Потрібні нові вибори

Дипломати наголосили, що слід провести нові чесні вибори. Крім того, закликали владу поважати право людей на мирні зібрання та почати діалог з опозиціонерами. Крім того, згадали про пропозицію ОБСЄ щодо посередництва у цих перемовинах.

Ми закликаємо режим виконувати рекомендації, винесені незалежною експертною місією ОБСЄ, звільнити незаконно ув'язнених за виражання демократичних устремлінь, а також покласти край репресіям у сфері прав людини та основних свобод,

– мовиться у повідомленні міністрів.

Що відомо про вибори у Білорусі