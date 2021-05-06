Міністри G7 закликали Лукашенка провести нові вибори
Міністри закордонних справ країн G7 звернулись до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Його закликали звільнити політв'язнів, припинити репресії проти правозахисників і провести нові вибори.
Джерело:Інтерфакс – Україна
Дипломати стурбовані політичною кризою та ситуацією з правами людини внаслідок президентських виборів у Білорусі. Це зазначили у спільному комюніке за результатами зустрічі.
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Потрібні нові вибори
Дипломати наголосили, що слід провести нові чесні вибори. Крім того, закликали владу поважати право людей на мирні зібрання та почати діалог з опозиціонерами. Крім того, згадали про пропозицію ОБСЄ щодо посередництва у цих перемовинах.
Ми закликаємо режим виконувати рекомендації, винесені незалежною експертною місією ОБСЄ, звільнити незаконно ув'язнених за виражання демократичних устремлінь, а також покласти край репресіям у сфері прав людини та основних свобод,
– мовиться у повідомленні міністрів.
Що відомо про вибори у Білорусі
- У серпні 2020 року у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито перемогу здобув Лукашенко.
- Білоруси переконані, що вибори сфальсифікували, тому вони вийшли на протести. Вони досі вимагають проведення нового голосування, звільнення політичних в'язнів та відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів.
- Протести супроводжувались сутичками. Мирних мітингувальників затримували та били силовики.
- сам Лукашенко пообіцяв білорусам, що у них будуть й інші президенти, окрім нього. Диктатор навіть назвав своїх "наступників".
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