Министры G7 призвали Лукашенко провести новые выборы
Министры иностранных дел стран G7 обратились к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Его призвали освободить политзаключенных, прекратить репрессии против правозащитников и провести новые выборы.
Источник:Интерфакс – Украина
Дипломаты обеспокоены политическим кризисом и ситуацией с правами человека в результате президентских выборов в Беларуси. Это отметили в совместном коммюнике по итогам встречи.
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Нужны новые выборы
Дипломаты подчеркнули, что следует провести новые честные выборы. Кроме того, призвали власть уважать право людей на мирные собрания и начать диалог с оппозиционерами. Кроме того, вспомнили о предложении ОБСЕ о посредничестве в этих переговорах.
Мы призываем режим выполнять рекомендации, вынесенные независимой экспертной миссией ОБСЕ, освободить незаконно заключенных за выражение демократических устремлений, а также положить конец репрессиям в области прав человека и основных свобод,
– говорится в сообщении министров.
Что известно о выборах в Беларуси
- В августе 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых якобы победил Лукашенко.
- Белорусы убеждены, что выборы сфальсифицировали, поэтому они вышли на протесты. Они до сих пор требуют проведения нового голосования, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.
- Протесты сопровождались столкновениями. Мирных митингующих задерживали и били силовики.
- Сам Лукашенко пообещал белорусам, что у них будут и другие президенты, кроме него. Диктатор даже назвал своих "преемников".
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