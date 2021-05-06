Министры иностранных дел стран G7 обратились к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Его призвали освободить политзаключенных, прекратить репрессии против правозащитников и провести новые выборы.

Дипломаты обеспокоены политическим кризисом и ситуацией с правами человека в результате президентских выборов в Беларуси. Это отметили в совместном коммюнике по итогам встречи.

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Нужны новые выборы

Дипломаты подчеркнули, что следует провести новые честные выборы. Кроме того, призвали власть уважать право людей на мирные собрания и начать диалог с оппозиционерами. Кроме того, вспомнили о предложении ОБСЕ о посредничестве в этих переговорах.

Мы призываем режим выполнять рекомендации, вынесенные независимой экспертной миссией ОБСЕ, освободить незаконно заключенных за выражение демократических устремлений, а также положить конец репрессиям в области прав человека и основных свобод,

– говорится в сообщении министров.

Что известно о выборах в Беларуси