В ЕС отметили важность поддержки Украины

Об этом в своем твиттере сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, ЕС 21 марта утвердил "Стратегический компас".

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Сообщается, что утвержденная стратегия дает набор инструментов, чтобы ЕС и НАТО стали игроками в геополитической обороне.

Европейский Союз только утвердил Стратегический компас, он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности.

– написал Ринкевичс.

Министр иностранных дел Латвии добавил, что это "только начало пути". По его словам, многое будет зависеть от того, какую поддержку ЕС предоставит Украине.

"Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину против российской агрессии", – резюмировал латвийский чиновник.

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