У ЄС наголосили на важливості підтримки України

Про це у своєму твітері повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. За його словами, ЄС 21-го березня затвердив "Стратегічний компас".

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Повідомляється, що затверджена стратегія дає набір інструментів, щоб ЄС і НАТО стали гравця у геополітичній обороні.

Європейський Союз щойно затвердив Стратегічний компас, він дає необхідний набір інструментів для того, щоб ЄС разом із НАТО став реальним гравцем у геополітичній обороні та безпеці,

– написав Рінкевичс.

Міністр закордонних справ Латвії додав, що це "лише початок шляху". За його словами, багато чого буде залежати від того, яку підтримку ЄС надасть Україні.

"Багато залежатиме від того, наскільки успішно ми підтримаємо Україну проти російської агресії", – резюмував латвійський чиновник.

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