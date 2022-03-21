Про тиск Вашингтона та Лондона на ЄС, очікування від саміту 24-25 березня та військову допомогу Україні від Заходу – в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Європейські прагнення України

Миколо, поясніть, що, за фактом, означає для нас рішення Версальського Саміту?

Для України це дуже важливий крок. З одного боку він спрямував нашу державу правильним шляхом до вступу у ЄС. З іншого – підсумки версальської ночі виявилися не такими оптимістичними, як би нам того хотілося. Особливо з огляду на наші очікування в цей воєнний час.

Зрозуміло, що Франція і Німеччина намагаються десь призупинити наш рух, підігравши в такий спосіб Кремлю, але здоровий глузд все ж таки взяв гору. Бо спробуй поясни країні, яка бореться за європейські цінності, що їй не місце у Євросоюзі. Пост Дональда Туска з українкою, яка тримає в руках зброю, дуже в цьому плані ілюстративний.

Сьогодні європейцям було надзвичайно важливо вказати шлях Україні, дати нам реалізувати наші євроінтеграційні прагнення. Згідно з моєю інсайдерською інформацією, Британія та Сполучені Штати потужно тиснуть на європейців, щоб ті невідкладно приймали рішення на нашу користь.

Підсумок саміту для нас – не повністю позитивний. Рішення є проміжним. Тепер нам потрібен офіційний статус і певний час для того, щоб вступити.

Політолог Микола Давидюк / Фото з архіву автора

Заява естонського президента про те, що Україна може не вступити цього року, виглядає не надто оптимістично, проте я думаю, що навіть це правило ми зможемо легко порушити.

Щодо слів Макрона про те, що країна не може вступити в стані війни, то я хочу нагадати пану Макрону, що Кіпр теж перебуває у стані війни й нормально себе почуває в межах Європейського Союзу.

Хай менше думає про президентські вибори й більше про посилення Європи, лідером якої він намагається бути.

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Як тепер розгортатиметься ситуація? Чи всі перепони вже усунуто?

Повністю перешкод усунути поки не вдалося. Залишаються Німеччина і Франція, які є головними латентними союзниками Путіна. Вони постійно думають виключно про власну безпеку і відмовляються піклуватися про безпеку загальноєвропейську.

Безумовно, перепони ще будуть – і політичні, і бюрократичні. Та все ж Україна сьогодні має повне право претендувати на виняток з правила вступу протягом кількох найближчих років, прискоривши цим самим собі входження до європейської спільності країн.

Нам треба вдало скористатися виборчим процесом у Франції та проміжними виборами у Штатах для того, щоб реалізувати якомога швидший вступ.

Чого нам чекати від офіційного саміту 24 – 25 березня?

Наші очікування повинні бути помірними. Цей з'їзд частково збереже дух попередньої неформальної зустрічі. А проте дасть нам змогу чітко зрозуміти, як рухатися далі. По суті, в ході цієї зустріч лідерів країн ЄС для нас буде сформована пряма дорожня карта входження у склад об'єднання.

Коли повинні стартувати предметні переговори щодо нашого членства?

Вони почнуться, щойно ми імплементуємо всі необхідні процедурні рішення. Швидкість ухвалення цих рішень повинна вражати європейських бюрократів. Турборежим націлений на вступ в Європейський Союз має бути в рази швидшим ніж той, який був на початку каденції цього парламенту.

Рада має працювати 24/7, щоб максимально швидко схвалити всю дорожню карту. Це скликання матиме шанс увійти в історію, як перше, котре в час війни змогло реалізувати законодавчий пакет для вступу до Євросоюзу.

Разом з тим, наразі ситуація більше залежить від зусиль дипломатів та президента.

Україна може стати членом ЄС за прискореною процедурою / Фото Getty Images

Військова допомога Заходу

Як просуваються справи із наданням нам для захисту ППО та літаків?

Процес іде. Україна всюди шукає можливості отримати необхідне озброєння. Нині ухвалюється велика кількість рішень. Частину зброї ми вже отримуємо. Про це вже говорять і в публічному просторі, і також кулуарно.

Можемо констатувати, що ми отримуємо безпрецедентну військову допомогу від світу тому, що світ бачить нашу відвагу і силу. Питання зброї вирішується. В тому числі й щодо винищувачів.

Дуже важливий момент: українці захищаються навіть ефективніше, ніж про це свідчать класичні статистики. В той час, як класична формула 1:3, тобто на кожного нашого вбитого солдата повинно вмирати троє ворогів, у нас навіть більше ніж чотири на одного. Це говорить про дві ключові речі: звитягу наших ЗСУ, тероборони та населення, високотехнологічність отримуваної нами зброї.

Якщо говорити окремо про літаки, то перемовини в цій частині затягуються. Поляки намагаються укріпити й себе в тому числі. Але, я думаю, що Штати мають зараз в запасі ще кілька десятків "Сушок" для України – саме вони можуть бути передані нам.

"Укроборонпром" сьогодні теж проводить перемовини й уже кілька літаків не військового призначення від приватних корпорацій було передано державі Україна.

Крім того, зараз ведеться кампанія по закупівлі літаків на отримані від народних донейтів на армію кошти. Ми пропонуємо росіянам, які готові здати свої літаки вартістю в 40 – 50 – 60 мільйонів доларів, віддати їх нам, отримавши натомість мільйон доларів грошової винагороди особисто в руки.

Частина російських пілотів уже задумалася над тим, де провести свою старість: в Росії, з якої вийшли всі світові компанії, економіка якої руйнується, чи, наприклад, отримати гроші й поїхати жити десь в Іспанії. Тому, скажімо так, робота ведеться по всіх напрямках. Зокрема, і нелінійними шляхами.

Яким буде анонсований Джонсоном "План Маршалла"?

План може включати 100 – 200 мільярдів євро. Перша цифра уже задокументована і вона, на превеликий жаль, постійно росте через зростання масштабів завданих нам збитків.

План з відбудови України може слугувати додатковим аргументом прийняття нас до Євросоюзу, позаяк європейцям буде тоді простіше інвестувати у наше відновлення.

З нашого боку вже ведеться робота над планами відбудови, залучення та розподілення коштів між населеними пунктами. Чув це від депутата Безгіна. На додаток, ці гроші планують залучити й до фінансування стратегій розвитку всіх громад, щоб ми не лише відбудувалися, а й зробили ривок у 50 років, максимально наблизившись таким чином до Єврозони за рівнем та якістю життя.

Це має відбутися після того славетного дня перемоги, на який ми всі дуже чекаємо.

Оцініть імовірність вступу НАТО у війну на нашому боці з огляду на всі ті провокації, які ми раніше бачили у виконанні Кремля на адресу країн-членів.

НАТО вже багато разів заявляло, що не збирається вступати у війну на українському боці, на нашій території. Вони зараз роблять все, щоб посилити свій східний фланг. Так Альянс відправляє прямий сигнал Путіну, стримуючи його від ще більш руйнівних дій.

НАТО дало чіткий сигнал Путіну / Фото Getty Images

Було б непогано, якби до посилення долучили також і Японію. Такий крок теж став би прозорим натяком Москві на те, що НАТО в грі, що воно не слабке.

Чи є у Путіна план дій на випадок війни з НАТО?

У нього немає такого плану. Все, що він може – це погрожувати ядерною кнопкою. Більш того, коли в Україні люди банками з огірками збивають російські дрони, цигани викрадають танки, а Буча зупиняє велетенську російську армію на підступах до Києва, йому не залишається нічого, окрім як погрожувати ядерною зброєю.

У Кремля немає ні людей, ні великих стратегій, які б змогли поставити нас на коліна. І щоразу програючи, він намагається компенсувати свою безпорадність, апелюючи до ядерної зброї.

Сьогодні ми бачимо, що інструментарій російського президента – мізерний, переслідування окремих відділів ФСБ, готовність олігархів перейти на бік Заходу, щойно той зніме з них санкції.

Це демонстрація того, що жодного великого плану у Москви немає. Ми повинні зробити все, щоб стати фатальною кісткою в путінському горлі.

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