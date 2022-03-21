О давлении Вашингтона и Лондона на ЕС, ожиданиях от саммита 24 – 25 марта и военной помощи Украине от Запада – в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк .

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Европейские стремления Украины

Николай, объясните, что по факту означает для нас решение Версальского Саммита?

Для Украины это очень важный шаг. С одной стороны, он направил наше государство правильным путем к вступлению в ЕС. С другой – итоги версальской ночи оказались не столь оптимистичными, как бы нам того хотелось. Особенно учитывая наши ожидания в это военное время.

Понятно, что Франция и Германия пытаются где-то приостановить наше движение, подыграв таким образом Кремлю, но здравый смысл все же одержал верх. Попробуй объясни стране, которая борется за европейские ценности, что ей не место в Евросоюзе. Пост Дональда Туска с украинкой, держащей в руках оружие, очень в этом плане иллюстративный.

Сегодня европейцам было очень важно указать путь Украине, дать нам реализовать наши евроинтеграционные стремления. Согласно моей инсайдерской информации, Британия и Соединенные Штаты мощно давят на европейцев, чтобы те безотлагательно принимали решения в нашу пользу.

Итог саммита для нас – не полностью положительный. Решение является промежуточным. Теперь нам нужен официальный статус и время для того, чтобы вступить.

Политолог Николай Давыдюк / Фото из архива автора

Заявление эстонского президента о том, что Украина может не вступить в этом году, выглядит не слишком оптимистично, но я думаю, что даже это правило мы сможем легко нарушить.

Относительно слов Макрона о том, что страна не может вступить в состоянии войны, я хочу напомнить господину Макрону, что Кипр тоже находится в состоянии войны и нормально себя чувствует в рамках Европейского Союза.

Пусть меньше думает о президентских выборах и больше об усилении Европы, лидером которым он пытается быть.

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Как теперь будет разворачиваться ситуация? Все ли преграды уже устранены?

Полностью препятствия устранить пока не удалось. Остаются Германия и Франция, являющиеся главными латентными союзниками Путина. Они постоянно думают исключительно о собственной безопасности и отказываются заботиться о общеевропейской безопасности.

Безусловно, преграды еще будут – и политические, и бюрократические. И все же Украина сегодня имеет полное право претендовать на исключение из правила вступления в течение нескольких ближайших лет, ускорив тем самым вхождение в европейскую общность стран.

Нам нужно удачно воспользоваться избирательным процессом во Франции и промежуточными выборами в Штатах для того, чтобы реализовать как можно более быстрое вступление.

Чего ждать от официального саммита 24 – 25 марта?

Наши ожидания должны быть умеренными. Этот съезд отчасти сохранит дух предыдущей неформальной встречи. Однако даст нам возможность четко понять, как двигаться дальше. По сути, в ходе этой встречи лидеров стран ЕС будет сформирована прямая дорожная карта вхождения в состав объединения.

Когда должны стартовать предметные переговоры о нашем членстве?

Они начнутся, как только мы имплементируем все необходимые процедурные решения. Скорость принятия этих решений должна поражать европейских бюрократов. Турборежим нацеленный на вступление в Европейский Союз должен быть в разы быстрее, чем тот, который был в начале каденции этого парламента.

Совет должен работать 24/7, чтобы максимально быстро одобрить всю дорожную карту. Этот созыв будет иметь шанс войти в историю, как первый, который во время войны смог реализовать законодательный пакет для вступления в Евросоюз.

Вместе с тем, ситуация больше зависит от усилий дипломатов и президента.

Украина может стать членом ЕС по ускоренной процедуре / Фото Getty Images

Военная помощь Западу

Как продвигаются дела с предоставлением нам защиты ПВО и самолетов?

Процесс идет. Украина везде ищет возможность получить необходимое вооружение. В настоящее время принимается большое количество решений. Часть оружия мы уже получаем. Об этом уже говорят и в публичном пространстве, и кулуарно.

Можем констатировать, что мы получаем беспрецедентную военную помощь от мира, потому что мир видит нашу отвагу и силу. Вопрос оружия решается. В том числе и по истребителям.

Очень важный момент: украинцы защищаются даже эффективнее, чем свидетельствуют классические статистики. В то время как классическая формула 1:3, то есть на каждого нашего убитого солдата должно умирать трое врагов, у нас даже больше четырех на одного. Это говорит о двух ключевых вещах: победе наших ВСУ, терробороне и населении, высокотехнологичности получаемого нами оружия.

Если говорить отдельно о самолетах, то переговоры в этой части затягиваются. Поляки пытаются укрепить себя в том числе. Но, я думаю, что у Штатов сейчас в запасе еще несколько десятков "Сушек" для Украины – именно они могут быть переданы нам.

"Укроборонпром" сегодня тоже проводит переговоры, и уже несколько самолетов не военного назначения от частных корпораций были переданы государству в Украину.

Кроме того, сейчас ведется кампания по закупке самолетов на полученные от народных донейтов в армию средства. Мы предлагаем россиянам, которые готовы сдать свои самолеты стоимостью в 40 – 50 – 60 миллионов долларов, отдать их нам, получив миллион долларов денежного вознаграждения лично в руки.

Часть российских пилотов уже задумалась над тем, где провести свою старость: в России, из которой вышли все мировые компании, экономика которой рушится, или, например, получить деньги и уехать жить где-нибудь в Испании. Потому, скажем так, работа ведется по всем направлениям. В частности, и нелинейными способами.

Каким будет анонсированный Джонсоном "План Маршалла"?

План может включать 100-200 миллиардов евро. Первая цифра уже задокументирована и она, к большому сожалению, постоянно растет из-за роста масштабов нанесенного нам ущерба.

План по восстановлению Украины может служить дополнительным аргументом принятия нас в Евросоюз, так как европейцам тогда будет проще инвестировать в наше восстановление.

С нашей стороны, уже ведется работа над планами восстановления, привлечения и распределения средств между населенными пунктами. Слышал это от депутата Безгина. Вдобавок, эти деньги планируют привлечь и к финансированию стратегий развития всех общин, чтобы мы не только отстроились, но и совершили рывок в 50 лет, максимально приблизившись таким образом к Еврозоне по уровню и качеству жизни.

Это должно произойти после того славного дня победы, которого мы все очень ждем.

Оцените вероятность вступления НАТО в войну на нашей стороне, учитывая все провокации, которые мы раньше видели в исполнении Кремля в адрес стран-членов.

НАТО уже много раз заявляло, что не собирается вступать в войну на украинской стороне, на нашей территории. Они сейчас делают все, чтобы усилить свой восточный фланг. Так Альянс отправляет прямой сигнал Путину, удерживая его от еще более разрушительных действий.

НАТО дало четкий сигнал Путину / Фото Getty Images

Было бы хорошо, если бы к усилению присоединили также и Японию. Такой шаг тоже стал бы прозрачным намеком Москве на то, что НАТО в игре, что оно не слабое.

Есть ли у Путина план действий в случае войны с НАТО?

У него нет такого плана. Все, что он может – это угрожать ядерной кнопкой. Более того, когда в Украине люди банками с огурцами сбивают российские дроны, цыгане похищают танки, а Буча останавливает гигантскую российскую армию на подступах к Киеву, ему не остается ничего, кроме как угрожать ядерным оружием.

У Кремля нет ни людей, ни больших стратегий, которые смогли бы поставить нас на колени. И каждый раз проигрывая, он пытается компенсировать свою беспомощность, апеллируя к ядерному оружию.

Сегодня мы видим, что инструментарий российского президента – мизерный, преследование отдельных отделов ФСБ, готовность олигархов перейти на сторону Запада, как только тот снимет с них санкции.

Это демонстрация того, что никакого крупного плана у Москвы нет. Мы должны сделать все, чтобы стать роковой костью в путинском горле.