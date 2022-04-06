Глава итальянского правительства признает, что ЕС пока не рассматривает вариант эмбарго на газ из России.

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Однако, по его словам, Италия с готовностью поддержит такое предложение в будущем.

Газовое эмбарго еще не обсуждалось, и я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь обсуждаться,

– сказал Драги во время пресс-конференции в Риме.

Он добавил, что в случае прекращения поставок из России, Италия сможет покрыть свои нужды до конца октября благодаря резервам.

Хотя Италия и зависима от российского газа, Марио Драги подтвердил, что при наличии консенсуса в ЕС по блокированию импорта они будут "счастливы подчиниться".

К слову, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает , что санкции ЕС недостаточно для того, чтобы остановить Путина. Поэтому он призвал к более жестким санкциям, в частности, запрету на импорт нефти и газа из страны-агрессора.