Очільник італійського уряду визнає, що ЄС поки не розглядає варіант ембарго на газ із Росії.

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Проте, за його словами, Італія охоче підтримає таку пропозицію у майбутньому.

Газове ембарго ще не обговорювалося, і я не знаю, чи буде взагалі коли-небудь обговорюватися,

– сказав Драгі під час пресконференції в Римі.

Він додав, що в разі припинення постачання з Росії Італія зможе покрити свої потреби до кінця жовтня завдяки резервам.

Хоч Італія і залежна від російського газу, Маріо Драгі підтвердив, що за наявності консенсусу в ЄС щодо блокування імпорту, вони будуть "щасливі підкоритися".

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що санкції ЄС недостатньо для того, щоб зупинити Путіна. Тому він закликав до жорсткіших санкцій, зокрема заборони на імпорт нафти та газу з країни-агресорки.

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