На зустрічі представників ЄС було висловлено побоювання

У ЄС не змогли затвердити новий пакет санкцій проти Росії, оскільки потрібно було розв'язати технічні питання. Зокрема, йдеться про те, чи заборона на імпорт російського вугілля вплине на чинні контракти.

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Санкції, які запропонувала Єврокомісія, мають бути схвалені урядами ЄС. Та на зустрічі представників ЄС, яка відбулася 6-го квітня, було висловлено побоювання.

Попри це дипломати з оптимізмом "дивляться на можливість досягнення компромісу" на новій зустрічі 7-го квітня.

Європейська комісія 5-го квітня запропонувала:

закрити порти для російських суден;

запровадити ембарго на вугілля;

заборонити експорт напівпровідників, машин та транспортного обладнання до Росії на суму 10 мільярдів євро;

заборонити російським компанія брати участь у держзакупівлях ЄС.

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