Евросоюз предоставит Украине 500 миллионов евро: когда и на что пойдут деньги

Украина получит второй транш макрофинансовой поддержки от Евросоюза на сумму 500 миллионов евро. ЕС выделил эти деньги в первую очередь для поддержки украинской экономики.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил ЕС и президентку Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Глава государства подчеркнул, что "поддержка от европейских друзей нужна для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID-19".

Что известно о финансовой помощи ЕС Украине

Еврокомиссия решила начать программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 миллиарда евро.

В то же время Еврокомиссия выделила пакет поддержки Украины на 190 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на преодоление последствий COVID-19.

Владимир Зеленский во время переговоров с Урсулой фон дер Ляйен отмечал, что сейчас Украине крайне необходима помощь со стороны Европейского Союза для стабилизации экономики и государственных финансов.

Когда Украина получит деньги от ЕС?Президент Владимир Зеленский не уточнил, когда именно можно будет ожидать эти средства.



В то же время еврокомиссар Оливер Варгеи ранее обещал, что деньги поступят сразу после того, как решение о дальнейшем сотрудничестве с Киевом одобрит МВФ.

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