Євросоюз надасть Україні 500 мільйонів євро: коли і на що підуть гроші

Україна отримає другий транш макрофінансової підтримки від Євросоюзу на суму 500 мільйонів євро. ЄС виділив ці гроші насамперед для підтримки української економіки.

Президента Володимир Зеленський подякував ЄС та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Актуально Про що домовилися Україна та Єврокомісія: Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн

Глава держави наголосив, що "підтримка від європейських друзів потрібна для збереження стабільності української економіки під час COVID-19".

Що відомо про фінансову допомогу ЄС Україні

Єврокомісія вирішила започаткувати програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 мільярда євро.

Водночас Єврокомісія виділила пакет підтримки України на 190 мільйонів євро. Ці гроші мають піти на подолання наслідків COVID-19.

Володимир Зеленський під час переговорів з Урсулою фон дер Ляєн наголошував, що зараз Україні вкрай необхідна допомога з боку Європейського Союзу для стабілізації економіки та державних фінансів.

Коли Україна отримає гроші від ЄС? Президент Володимир Зеленський не уточнив, коли саме можна буде очікувати на ці кошти.



Водночас єврокомісар Олівер Варгеї раніше обіцяв, що гроші надійдуть одразу після того, як рішення про подальшу співпрацю з Києвом схвалить МВФ.

До теми США збільшили фінансову допомогу Україні для боротьби з COVID-19