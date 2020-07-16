Евросоюз призвал Россию признать свою вину в катастрофе MH17
Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель призвал Россию признать свою ответственность за поражение ракетой самолета MH17. Он выступил с таким заявлением накануне шестой годовщины авиакатастрофы.
Жосеп Боррель напомнил, что в июле 2014 года в небе над Донбассом был сбит самолет, в результате чего погибли 298 человек. Его слова цитирует сайт Европейского совета.
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Европейский Союз продолжает глубоко сочувствовать всем, кто потерял своих близких. Мы подтверждаем свою полную поддержку всех усилий по установлению истины,
– отметил верховный представитель ЕС.
Он подчеркнул, что Евросоюз продолжает работать в том направлении, чтобы достичь справедливости для жертв авиакатастрофы и их близких и привлечь виновных к ответственности.
"Вспоминая свои предыдущие заявления, Европейский Союз принимает во внимание все шаги, которые были предприняты в связи с этим. Мы рассчитываем, что Россия возьмет на себя ответственность и будет полностью сотрудничать для определения ответственности", – подчеркнул Жосеп Боррель.
Участие России в кататсрофе самолета рейса MH17
Прокуратура Нидерландов представила наиболее корректные доказательства поражения лайнера российской ракетой "Бук". Следствие обнародовало разговор боевиков после авиакатастрофы.
В обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".
На суде также показали фото российского "Бука", который сбил самолет в небе над Донбассом.
У прокуроров есть анонимный свидетель преступления.
Более того, обо всех использованиях "Бука" лично знал Владимир Путин, поскольку технику без его разрешения из РФ никто вывезти не мог. Так считают адвокаты погибших.