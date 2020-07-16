Євросоюз закликав Росію визнати свою провину в збитті MH17
Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав Росію визнати свою відповідальність за збиття літака MH17. Він виступив з такою заявою напередодні шостих роковин авіакатастрофи.
Жозеп Боррель нагадав, що в липні 2014 року в небі над Донбасом був збитий літак, внаслідок чого загинули 298 людей. Його слова цитує сайт Європейської ради.
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Європейський Союз продовжує глибоко співчувати всім, хто втратив своїх близьких. Ми підтверджуємо свою повну підтримку всіх зусиль щодо встановлення істини,
– наголосив верховний представник ЄС.
Він підкреслив, що Євросоюз продовжує працювати в тому напрямку, аби досягти справедливості для жертв авіакатастрофи і їхніх близьких і притягти винних до відповідальності.
"Згадуючи свої попередні заяви, Європейський Союз приймає до уваги всі кроки, які були вжиті у зв'язку з цим. Ми розраховуємо, що Росія візьме на себе відповідальність і повністю співпрацюватиме щодо встановлення відповідальності", – наголосив Жозеп Боррель.
Участь Росії в збитті літака рейсу MH17
Прокуратура Нідерландів представила найбільш коректні докази збиття лайнера російською ракетою "Бук". Слідство оприлюднило розмову бойовиків після авіакатастрофи.
В уламках літака і тілах пасажирів були знайдені фрагменти від ракети "Бук".
На суді також показали фото російського "Бука", який збив літак у небі над Донбасом.
Прокурори мають анонімного свідка злочину.
Ба більше, про всі використання "Бука" особисто знав Володимир Путін, оскільки техніку без його дозволу з РФ ніхто вивезти не міг. Так вважають адвокати загиблих.