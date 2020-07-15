Відомі деталі позову Нідерландів через MH17: у чому звинувачують Росію
Нідерланди подали позов на Росію до Європейського суду з прав людини. Справа стосується збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом. Нідерланди звинувачують Росію в порушенні одразу трьох статтей Європейської конвенції з прав людини.
Деталі судового позову Нідерландів у коментарі Укрінформу розповів посол України Всеволод Ченцов.
Важливо Нідерланди подали міжнародний позов проти Росії через збитий літак МН17: суд отримав справу
У порушенні яких статтей Євроконвенції звинувачують Росію:
- стаття 2 – про те, що право кожної людини на життя охороняється законом;
- стаття 3 – про заборону піддавати будь-кого катуванню чи нелюдському покаранню;
- стаття 13 – про право на захист за порушення прав, визнаних цією конвенцією.
Нідерланди посилаються на Статтю 13 Конвенції через неналежний рівень співпраці Росії в розслідуванні збиття літака. Це попри її зобов’язання відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах,
– пояснив Всеволод Ченцов.
Він також розповів про уточнення правової основи звернення Нідерландів. За ним, країни, що бажають доєднатися до позову, мають зробити це впродовж 12 тижнів після передачі позову Росії з боку секретаріату ЄСПЛ.
Участь Росії в збитті літака рейсу MH17
- Прокуратура Нідерландів представила найбільш коректні докази збиття лайнера російською ракетою "Бук". Слідство оприлюднило розмову бойовиків після авіакатастрофи.
- В уламках літака і тілах пасажирів були знайдені фрагменти від ракети "Бук".
- На суді також показали фото російського "Бука", який збив літак у небі над Донбасом.
- Прокурори мають анонімного свідка злочину.
- Ба більше, про всі використання "Бука" особисто знав Володимир Путін, оскільки техніку без його дозволу з РФ ніхто вивезти не міг. Так вважають адвокати загиблих.