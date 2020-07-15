Нідерланди подали позов на Росію до Європейського суду з прав людини. Справа стосується збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом. Нідерланди звинувачують Росію в порушенні одразу трьох статтей Європейської конвенції з прав людини.

Деталі судового позову Нідерландів у коментарі Укрінформу розповів посол України Всеволод Ченцов.

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У порушенні яких статтей Євроконвенції звинувачують Росію:

стаття 2 – про те, що право кожної людини на життя охороняється законом;

стаття 3 – про заборону піддавати будь-кого катуванню чи нелюдському покаранню;

стаття 13 – про право на захист за порушення прав, визнаних цією конвенцією.

Нідерланди посилаються на Статтю 13 Конвенції через неналежний рівень співпраці Росії в розслідуванні збиття літака. Це попри її зобов’язання відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах,

– пояснив Всеволод Ченцов.

Він також розповів про уточнення правової основи звернення Нідерландів. За ним, країни, що бажають доєднатися до позову, мають зробити це впродовж 12 тижнів після передачі позову Росії з боку секретаріату ЄСПЛ.

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