Нидерланды подали иск на Россию в Европейский суд по правам человека. Дело касается сбития самолета рейса MH17 в небе над Донбассом. Нидерланды обвиняют Россию в нарушении сразу трех статей Европейской конвенции по правам человека.

Детали судебного иска Нидерландов в комментарии Укринформу рассказал посол Украины Всеволод Ченцов.

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В нарушении каких статей Евроконвенции обвиняют Россию:

статья 2 – о том, что право каждого человека на жизнь охраняется законом;

статья 3 – о запрете подвергать любого пыткам или бесчеловечному наказанию;

статья 13 – о праве на защиту за нарушение прав, признанных этой конвенцией.

Нидерланды ссылаются на Статью 13 Конвенции из-за ненадлежащего уровня сотрудничества России в расследовании сбития самолета. Это несмотря на их обязательства в соответствии с Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам,

– пояснил Всеволод Ченцов.

Он также рассказал об уточнении правовой основы обращения Нидерландов. За ней, страны, желающие присоединиться к иску, должны сделать это в течение 12 недель после передачи иска России со стороны секретариата ЕСПЧ.

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