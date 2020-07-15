Известны детали иска Нидерландов из-за MH17: в чем обвиняют Россию
Нидерланды подали иск на Россию в Европейский суд по правам человека. Дело касается сбития самолета рейса MH17 в небе над Донбассом. Нидерланды обвиняют Россию в нарушении сразу трех статей Европейской конвенции по правам человека.
Детали судебного иска Нидерландов в комментарии Укринформу рассказал посол Украины Всеволод Ченцов.
Важно Нидерланды подали международный иск против России из-за сбитого самолета МН17: суд получил дело
В нарушении каких статей Евроконвенции обвиняют Россию:
- статья 2 – о том, что право каждого человека на жизнь охраняется законом;
- статья 3 – о запрете подвергать любого пыткам или бесчеловечному наказанию;
- статья 13 – о праве на защиту за нарушение прав, признанных этой конвенцией.
Нидерланды ссылаются на Статью 13 Конвенции из-за ненадлежащего уровня сотрудничества России в расследовании сбития самолета. Это несмотря на их обязательства в соответствии с Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам,
– пояснил Всеволод Ченцов.
Он также рассказал об уточнении правовой основы обращения Нидерландов. За ней, страны, желающие присоединиться к иску, должны сделать это в течение 12 недель после передачи иска России со стороны секретариата ЕСПЧ.
Участие России в сбивании самолета рейса MH17
- Прокуратура Нидерландов представила наиболее корректные доказательства сбивания лайнера российской ракетой "Бук". Следствие обнародовало разговор боевиков после авиакатастрофы.
- В обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".
- На суде также показали фото российского "Бука", который сбил самолет в небе над Донбассом.
- Прокуроры имеют анонимного свидетеля преступления.
- Более того, обо всех использованиях "Бука" лично знал Владимир Путин, поскольку технику без его разрешения с РФ никто вывезти не мог. Так считают адвокаты погибших.