Как отмечают в пресс-службе Еврокомиссии, в четверг 19 октября Европейский Союз продлил временную защиту для украинских беженцев. Она будет действовать до 4 марта 2025 года.
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Что известно о временной защите
27 сентября 2023 года министры достигли политического соглашения о продлении временной защиты до 4 марта 2025 года. Решение было принято 19 октября 2023 года,
– говорится в сообщении.
Обратим внимание на то, что временная защита – чрезвычайный механизм Евросоюза, чтобы обеспечить коллективную защиту перемещенным лицам. Кроме того, она позволяет снизить давление на национальные системы убежищ стран ЕС.
Для украинских беженцев временная защита предусматривает:
- доступ к жилью;
- доступ к рынку труда;
- медицинскую помощь;
- доступ к образованию для детей.
Собственно Еврокомиссия 19 сентября предложила продлить срок временной защиты в ЕС для украинцев, спасающихся от российской агрессии. Ранее говорилось о крайнем сроке – 4 марта 2024 года, а сегодня было принято решение о 4 марта 2025 года.
Как отмечают в Еврокомиссии, 4,1 миллиона украинских беженцев зарегистрировались, чтобы получить временную защиту или подобную схему в ЕС.
Напомнили также, что схемы временной защиты распространяются далеко не на всех граждан Украины. Речь идет о тех, кто по состоянию на 24 февраля 2022 года жил на территории нашей страны. Тогда временную защиту могут получить:
- граждане Украины и члены их семей;
- иностранцы и лица без гражданства, пользующиеся международной защитой в Украине (например, беженцы и лица, нуждающиеся в дополнительной защите), и члены их семей;
- неграждане Украины с видом на постоянное проживание, которые не могут вернуться в страну происхождения в безопасных и долгосрочных условиях (также может применяться надлежащая национальная защита).