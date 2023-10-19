Як зазначають у пресслужбі Єврокомісії, у четвер 19 жовтня Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українських біженців. Він діятиме до 4 березня 2025 року.

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Що відомо про тимчасовий захист

27 вересня 2023 року міністри досягли політичної угоди про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. Рішення було ухвалено 19 жовтня 2023 року,

– йдеться у повідомленні.

Звернімо увагу на те, що тимчасовий захист – надзвичайний механізм Євросоюзу, щоб забезпечити колективний захист переміщеним особам. Крім того, він дозволяє знизити тиск на національні системи притулків країн ЄС.

Для українських біженців тимчасовий захист передбачає:

доступ до житла;

доступ до ринку праці;

медичну допомогу;

доступ до освіти для дітей.

Власне, Єврокомісія 19 вересня запропонувала продовжити термін тимчасового захисту у ЄС для українців, котрі рятуються від російської агресії. Раніше мовилося про крайній термін – 4 березня 2024 року, а сьогодні ухвалили рішення про 4 березня 2025 року.

Як зазначають в Єврокомісії, 4,1 мільйона українських біженців зареєструвалися, щоб отримати тимчасовий захист або подібну схему в ЄС.

Нагадали також, що схеми тимчасового захисту поширюються далеко не на всіх громадян України. Мовиться про тих, хто станом на 24 лютого 2022 року мешкав на території нашої країни. Тоді тимчасовий захист можуть отримати: