Евросоюз внес залог за соратника Саакашвили, которого взяли под стражу в Грузии
Представительство Евросоюза в Грузии заплатило залог для освобождения из-под стражи лидера "Единого национального движения" и соратника Михаила Саакашвили Никанора Мелию. Размер залога составил 40 тысяч лари.
Источник:"Европейская правда"
Представительство ЕС отметило, что деньги дала организация "Европейский фонд за демократию", а внесла их Ассоциация молодых юристов Грузии. Утверждают, что это важный шаг для завершения политического кризиса в Грузии и выполнения соглашения от 19 апреля.
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Мы ожидаем, что этот шаг существенно упростит присоединение к соглашению всех избранных в парламент депутатов в интересах Грузии, ее граждан, отношений Грузии и ЕС,
– заявили в представительстве.
Мелию должны освободить уже скоро
По информации Interpressnews, адвокат Мелии Георгий Кондахишвли сказал, что теперь прокуратура обратится в суд с ходатайством об изменении или отмене меры пресечения. Поэтому оппозиционера уже вскоре могут освободить из-под стражи.
Что известно о задержании Мелии
- Мелия возглавил "Единое национальное движение" в конце 2020 года. Его обвиняют в организации и руководстве насильственными действиями во время протеста перед парламентом 20 июня 2019 года.
- 23 февраля 2021 года Мелию взяли под стражу.
- 19 апреля политические партии Грузии подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал движение, основателем которого он является, согласиться на предложенный план, но когда Мелию освободят.
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