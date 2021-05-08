Представительство Евросоюза в Грузии заплатило залог для освобождения из-под стражи лидера "Единого национального движения" и соратника Михаила Саакашвили Никанора Мелию. Размер залога составил 40 тысяч лари.

Представительство ЕС отметило, что деньги дала организация "Европейский фонд за демократию", а внесла их Ассоциация молодых юристов Грузии. Утверждают, что это важный шаг для завершения политического кризиса в Грузии и выполнения соглашения от 19 апреля.

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Мы ожидаем, что этот шаг существенно упростит присоединение к соглашению всех избранных в парламент депутатов в интересах Грузии, ее граждан, отношений Грузии и ЕС,

– заявили в представительстве.

Мелию должны освободить уже скоро

По информации Interpressnews, адвокат Мелии Георгий Кондахишвли сказал, что теперь прокуратура обратится в суд с ходатайством об изменении или отмене меры пресечения. Поэтому оппозиционера уже вскоре могут освободить из-под стражи.

Что известно о задержании Мелии