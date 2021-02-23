Грузинские правоохранители задержали Нику Мелию, главу оппозиционной партии "Единое национальное движение". Для этого им пришлось брать офис политической силы штурмом.

Все началось примерно в 7:30 по местному времени. Полицейские применяли спецсредства, в частности – слезоточивый газ.

Ранее В Тбилиси вспыхнули протесты: полиция начала задерживать людей – фото

Перед штурмом Министерство внутренних дел Грузии обратилось к соратникам и сторонникам Ники Мелии, их призвали не мешать задержанию оппозиционера.



Штурм завершился задержанием Мелии / Фото "Эхо Кавказа"

Спецоперация уже закончилась, правоохранители покинули здание. В комнате, в которой находится офис политсилы, повреждены двери. Несколько человек обратились за медицинской помощью.

Почему задержали Мелию

17 февраля соответствующее решение вынес Тбилисский городской суд. Грузинскому оппозиционеру изменили меру пресечения – с залога (платить который он отказался) на арест.

Справка. Мелию обвиняют в организации и руководстве беспорядками перед зданием парламента в июне 2019 года. Дело касается событий, которые называют "ночью Гаврилова."

18 февраля грузинский премьер-министр Георгий Гахария подал в отставку из-за несовпадения взглядов касательно задержания Мелии. После этого в МВД временно отложили исполнение решения суда по этому делу.