Какими будут санкции Евросоюза
Ограничения будут касаться стратегических секторов экономики России. Об этом заявили в Еврокомиссии, передает 24 канал.
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Санкции Евросоюза заблокируют для России доступ к ведущим технологиям и рынкам.
Заметим, только 23 февраля ЕС ввел санкции против Москвы из-за признания Владимиром Путиным фейковых республик на Донбассе. Ограничения касаются депутатов Госдумы и чиновников. Им запретили въезд на территорию ЕС, все активы заблокировали.