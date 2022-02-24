Якими будуть санкції Євросоюзу

Обмеження стосуватимуться стратегічних секторів економіки Росії. Про це заявили у Єврокомісії, інформує 24 канал.

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Санкції Євросоюзу заблокують для Росії доступ до провідних технологій та ринків.

Зауважимо, лише 23 лютого ЄС ввів санкції проти Москви через визнання Володимиром Путіним фейкових республік на Донбасі. Обмеження стосуються депутатів Держдуми та високопосадовців. Їм заборонили в'їзд на територію ЄС, а всі активи заблокували.

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