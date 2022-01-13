Сейчас речь идет о шестом пакете санкций против Беларуси. Соответствующая информация появилась в твиттере брюссельского корреспондента "Радио Свободы" Рикарда Йозвяка.
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Санкции могут принять весной
Согласно информации Рикарда Йозвяка, разработка шестого пакета санкций Европейского Союза в отношении Беларуси продолжается среди рабочих групп.
Санкции могут быть приняты и введены в действие в начале весны,
– написал брюссельский корреспондент "Радио Свободы".
Предыдущий пакет санкций против режима Александра Лукашенко ЕС ввел в начале декабря 2021 года. Министерство иностранных дел Беларуси отреагировало на ограничения ЕС.
Тогда у Лукашенко призвали европейских политиков "опомниться". Мол, в Европе "придумали какую-то агрессию со стороны мирной Беларуси".
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Пятый пакет санкций против Беларуси: коротко
- 1 декабря появилась информация, что послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против Беларуси. Окончательно его утвердили 2 декабря.
- В санкционный список попали 11 юридических лиц, авиакомпания Belavia в частности, и 17 физических лиц.
- Соответствующие ограничения поддержали Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада. Санкции США касаются белорусского суверенного долга, 20 физических и 12 юридических лиц.
Текст публикации Рикарда Йозвяка:
Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси все еще продолжается среди рабочих групп. Могут быть готовы и приняты в начале весны.