Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию №4". Еще 2 недели она будет находиться на карантине.

Кстати За готовность жертвовать: оппозиционерку Колесникову наградили премией имени Вацлава Гавела

Знака этапировали из СИЗО в колонию в Витебской области 10 января.

Дело белорусских оппозиционеров

Колесникова после объединения оппозиции поддерживала Тихановскую. Знак был адвокатом и членом президиума Координационного совета оппозиции Беларуси.

Оппозиционерку похитили 6 сентября 2020 года, Знака задержали 9 сентября 2020 года. Им предъявлены обвинения в захвате власти.

Уже в 2021 году 6 сентября суд вынес приговор. Колесникову приговорили к 11 годам колонии общего режима, а Знака – к 10 годам колонии усиленного режима.

Решение обжаловали. Однако 24 декабря 2021 года Верховный суд Беларуси оставил приговоры без изменений.

Обратите внимание! Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сразу отреагировала на приговоры Колесниковой и Знаку. Она убеждена, что оппозиционеры выйдут на свободу гораздо раньше.

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Текст поста центра "Весна":

Марию Колесникову перевели в Гомельскую женскую исправительную колонию №4.

Напомним, Марию Колесникову обвинили в попытке захвата власти, публичном призыве к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности, созданию экстремистской группировки.

6 сентября судья Сергей Епихов приговорил ее к 11 годам лишения свободы.

Поддержи Марию открытками и письмами солидарности – ДК №4. 246035, г. Гомель, Антошкина, 3, Колесникова Мария Александровна

Следующие 2 недели она будет находиться на карантине, поэтому следует сделать отметку на конверте "Карантин".