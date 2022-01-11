Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию №4". Еще 2 недели она будет находиться на карантине.
Кстати За готовность жертвовать: оппозиционерку Колесникову наградили премией имени Вацлава Гавела
Знака этапировали из СИЗО в колонию в Витебской области 10 января.
Дело белорусских оппозиционеров
- Колесникова после объединения оппозиции поддерживала Тихановскую. Знак был адвокатом и членом президиума Координационного совета оппозиции Беларуси.
- Оппозиционерку похитили 6 сентября 2020 года, Знака задержали 9 сентября 2020 года. Им предъявлены обвинения в захвате власти.
- Уже в 2021 году 6 сентября суд вынес приговор. Колесникову приговорили к 11 годам колонии общего режима, а Знака – к 10 годам колонии усиленного режима.
- Решение обжаловали. Однако 24 декабря 2021 года Верховный суд Беларуси оставил приговоры без изменений.
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Текст поста центра "Весна":
Марию Колесникову перевели в Гомельскую женскую исправительную колонию №4.
Напомним, Марию Колесникову обвинили в попытке захвата власти, публичном призыве к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности, созданию экстремистской группировки.
6 сентября судья Сергей Епихов приговорил ее к 11 годам лишения свободы.
Поддержи Марию открытками и письмами солидарности – ДК №4. 246035, г. Гомель, Антошкина, 3, Колесникова Мария Александровна
Следующие 2 недели она будет находиться на карантине, поэтому следует сделать отметку на конверте "Карантин".