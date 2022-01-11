Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4". Ще 2 тижні вона перебуватиме на карантині.

До речі За готовність жертвувати: опозиціонерку Колесникову нагородили премією імені Вацлава Гавела

Знака етапували із СІЗО до колонії у Вітебській області 10 січня.

Справа білоруських опозиціонерів

Колесникова після об'єднання опозиції підтримувала Тихановську. Знак був адвокатом та членом президії Координаційної ради опозиції Білорусі.

Опозиціонерку викрали 6 вересня 2020 року, Знака затримали 9 вересня 2020 року. Їм висунули звинувачення у захопленні влади.

Вже у 2021 році 6 вересня білоруський суд виніс вирок. Колесникову засудили до 11 років колонії загального режиму, а Знака – 10 років колонії посиленого режиму.

Рішення оскаржували. Однак 24 грудня 2021 року Верховний суд Білорусі залишив вироки без змін.

Зверніть увагу! Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська одразу відреагувала на вироки Колесниковій та Знаку. Вона переконана, що опозиціонери вийдуть на свободу набагато раніше.

До теми – Підсумки 2021: Лукашенко остаточно продав Білорусь Путіну / WTF:

Текст поста центру "Весна":

Марію Колесникову перевели до Гомельської жіночої виправної колонії №4

Нагадаємо, Марію Колесникову звинуватили в спробі захоплення влади, публічному заклику до дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці, створенню екстремістського угруповання.

6 вересня суддя Сергій Єпіхов засудив її до 11 років позбавлення волі.

Підтримай Марію листівками та листами солідарності - ПК №4. 246035, м. Гомель, Антошкіна, 3, Колеснікова Марія Олександрівна

Наступні 2 тижні вона перебуватиме на карантині, тому варто зробити відмітку на конверті "Карантин".