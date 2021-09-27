Поскольку Колесникова не могла присутствовать на событии, от ее имени награду получила сестра Татьяна Хомич. Объявил победителя председатель ПАСЕ Рик Дамс.

Обратите внимание Жестокие репрессии: ЕС требует от Лукашенко освободить Колесникову и Знака

По его словам, Колесникова проявила смелость о готовности в ущерб себе рисковать собственной безопасностью ради большей цели.



Премию Колесниковой забрала сестра Татьяна Хомич / Скриншот с онлайн-трансляции ПАСЕ

Комиссия в конце августа выбрала Колесникову в тройку претендентов на премию, вместе с:

правозащитной организацией "Репортеры без границ";

правозащитником из Бурунди Жерменом Рукуки.

В ПАСЕ считают Колесникову – символом борьбы оппозиции Беларуси за основные гражданские и политические права и свободы.

Что известно о премии Гавела? Соответствующую премию Парламентская ассамблея Совета Европы выдает за значительные заслуги в области защиты прав человека. Награду учредили в 2013 году в честь известного бывшего чешского государственного деятеля. Напомним, что в апреле премию Гавела вручили феминистке из Саудовской Аравии Луджейн аль-Газлуль.

Судьба Марии Колесниковой: основное

В сентябре 2020 года Марию Колесникову похитили агенты безопасности. Ее обвинили в захвате власти.

Позже выдвинули новые обвинения – инкриминировали создание экстремистской организации.

В сентябре 2021 года Колесникову вместе с Максимом Знаком приговорили к более 10 годам тюрьмы.

Европейский Союз требует освободить белорусских оппозиционеров.

Текст публикации Алексея Гончаренко в телеграме:

Марию Колесникову наградили премией имени Вацлава Гавела. Напомню, премию присуждает ПАСЕ за выдающиеся заслуги в области защиты прав человека.

Как вы понимаете, сама Мария не может присутствовать на вручении премии, поскольку диктатор Лукашенко приговорил ее к 11 годам колонии. От имени Марии премию получила ее сестра Татьяна Хомич.

Свободу политзаключенным! Жыве Беларусь!