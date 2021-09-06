Соответствующее обращение от имени представителя Европейской службы внешних дел Петера Стано обнародовали на сайте ведомства. В ЕС отметили, что Колесникова стала символом движения за демократическую Беларусь в августе 2020 года.

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ЕС требует освободить всех пленников режима

"Во время закрытого судебного процесса вместе с известным адвокатом Знаком ее судили по необоснованным обвинениям", – подчеркнул Стано.

Говорится о том, что политзаключенным инкриминируют:

заговор с целью захвата власти неконституционным путем;

призывы к действиям, нацеленным на нанесение вреда нацбезопасности Беларуси с использованием медиа и интернета;

создание и руководство экстремистской организацией.

По словам представителя ведомства, ЕС осуждает длительное пренебрежение минским режимом правами человека и основными свободами народа Беларуси. От Лукашенко требуют немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных в стране, которых насчитывают более 650.

В частности госпожу Колесникову и господина Знака, журналистов и тех, кто находятся за решеткой за реализацию своих прав,

– подчеркнул Стано.

Белорусский режим призвали соблюдать международные обязательства. В ЕС пообещали направить усилия на привлечение виновных представителей белорусских властей к ответственности за жестокие репрессии.

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