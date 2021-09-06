Соответствующее обращение от имени представителя Европейской службы внешних дел Петера Стано обнародовали на сайте ведомства. В ЕС отметили, что Колесникова стала символом движения за демократическую Беларусь в августе 2020 года.
Актуально Режим Лукашенко приговорил Колесникову и к более 10 годам тюрьмы
ЕС требует освободить всех пленников режима
"Во время закрытого судебного процесса вместе с известным адвокатом Знаком ее судили по необоснованным обвинениям", – подчеркнул Стано.
Говорится о том, что политзаключенным инкриминируют:
- заговор с целью захвата власти неконституционным путем;
- призывы к действиям, нацеленным на нанесение вреда нацбезопасности Беларуси с использованием медиа и интернета;
- создание и руководство экстремистской организацией.
По словам представителя ведомства, ЕС осуждает длительное пренебрежение минским режимом правами человека и основными свободами народа Беларуси. От Лукашенко требуют немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных в стране, которых насчитывают более 650.
В частности госпожу Колесникову и господина Знака, журналистов и тех, кто находятся за решеткой за реализацию своих прав,
– подчеркнул Стано.
Белорусский режим призвали соблюдать международные обязательства. В ЕС пообещали направить усилия на привлечение виновных представителей белорусских властей к ответственности за жестокие репрессии.
Преследование Колесниковой и Знака: что известно
- Белорусскую политическую деятельницу Марию Колесникову похитили 7 сентября 2020 года агенты безопасности в масках. Адвоката Максима Знака задержали 9 сентября 2020 года.
- Обоим задержанным представители белорусских властей предъявили обвинения в захвате власти. Впоследствии к обвинениям добавили пункт о создании экстремистской организации.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на приговоры своим землякам. Она подчеркнула, что несправедливо осужденные выйдут на свободу гораздо раньше, чем того бы хотелось Лукашенко.