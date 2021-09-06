Відповідне звернення від імені речника Європейської служби зовнішніх справ Петера Стано оприлюднили на сайті відомства. У ЄС наголосили, що Колеснікова стала символом руху за демократичну Білорусь у серпні 2020 року.

Актуально Режим Лукашенка засудив Колесникову і Знака до понад 10 років тюрми

ЄС вимагає звільнити усіх бранців режиму

"Під час закритого судового процесу разом з відомим адвокатом Знаком її судили за необґрунтованими звинуваченнями", – наголосив Стано.

Мовиться про те, що політв'язням інкримінують:

змову з метою захоплення держвлади неконституційним шляхом;

заклики до дій, націлених на завдання шкоди нацбезпеці Білорусі з використанням медіа та інтернету;

створення та керівництво екстремістською організацією.

За словами речника відомства, ЄС засуджує тривале нехтування мінським режимом прав людини і основних свобод народу Білорусі. Від Лукашенка вимагають негайно та беззастережно звільнити усіх політичних в'язнів у країні, яких налічують понад 650.

Зокрема пані Колесникову та пана Знака, журналістів і тих, хто перебувають за ґратами за реалізацію своїх прав,

– акцентував Стано.

Білоруський режим закликали дотримуватися міжнародних зобов'язань. У ЄС пообіцяли спрямувати зусилля на притягнення винних представників білоруської влади до відповідальності за жорстокі репресії.

Переслідування Колесникової та Знака: що відомо