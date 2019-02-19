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      Евросоюз планирует отказаться от использования пальмового масла

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      Плантации пальмовых деревьев
      Плантации пальмовых деревьев / www.irozhlas.cz

      Страны Евросоюза планируют не использовать пальмовое масло, как биотопливо. Поэтому объемы производства должны полностью сократить до 2030 года.

      Такое предложение выдвинули на заседании Еврокомиссии и она вступит в силу, если Европарламент и Совет ЕС не будет отрицать, сообщил CNBC.

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      Зачем сокращать объемы производства пальмового масла

      В Еврокомиссии заверили, что для производства пальмового масла вырубают большие массивы тропических лесов. А это в свою очередь негативно влияет на окружающую среду. Кроме того, использование такого биотоплива вреднее, чем использование бензина или дизеля. К слову, для того, чтобы посадить и вырастить пальмовые плантации пришлось срубить 45% тропических лесов.

      Пальмова плантація
      Тропический лес выжигают, чтобы освободить место для новых плантаций

      Спалені тропічні ліси

      В Индонезии сжигают не один гектар тропических лесов

      Кто выступает против отказа от пальмового масла

      Закон вызвал шум в странах, производящих пальмовое масло. Например, Индонезия угрожала обжаловать это решение во Всемирной торговой организации.

      Между тем, Украина продолжает скупать пальмовое масло. Только за январь 2019 года наша страна уже импортировала 16,3 тысячи тонн этого продукта.

      Стоит отметить, что украинские депутаты хотят запретить использование пальмового масла в производстве продуктов питания. Соответствующий законопроект уже был проголосован парламентом в первом чтении.

      Чем опасна пальмовое масло?Ее жирные кислоты повышают уровень холестерина в крови и провоцируют развитие атеросклероза, тромбоза сосудов, заболеваний сердца, ожирения и делают пальмовое масло вредным продуктом в питании человека.

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      Теги: Еврокомиссия Европарламент Імпорт Индонезия Евросоюз Экология
      Источник: 24 Канал
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