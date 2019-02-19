Євросоюз планує відмовитися від використання пальмової олії

Країни Євросоюзу планують не використовувати пальмову олію, як біопаливо. Відтак обсяги виробництва мають повністю скоротити до 2030 року.

Таку пропозицію висунули на засіданні Єврокомісії й вона набуде чинності, якщо Європарламент та Рада ЄС не буде заперечувати, повідомив CNBC.

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Навіщо скорочувати обсяги виробництва пальмової олії

У Єврокомісії запевнили, що для виробництва пальмової олії вирубують великі масиви тропічних лісів. А це у свою чергу погано впливає на довкілля. Крім того, використання такого біопалива більш шкідливе, ніж використання бензину або дизеля. До слова, для того, аби посадити й виростити пальмові плантації довелося зрубати 45% тропічних лісів.



Тропічний ліс випалюють, щоб звільнити місце для нових плантацій



В Індонезії спалюють не один гектар тропічних лісів

Хто виступає проти відмови від пальмової олії

Закон викликав шум у країнах, що виробляють пальмове масло. Наприклад, Індонезія погрожувала оскаржити це рішення у Світовій організації торгівлі.

Тим часом, Україна продовжує скуповувати пальмову олію. Лише за січень 2019 року наша країна вже імпортувала 16,3 тисячі тонн цього продукту.

Варто зазначити, що українські депутати хочуть заборонити використання пальмової олії на виробництві продуктів харчування. Відповідний законопроект уже був проголосований парламентом у першому читанні.

Чим небезпечна пальмова олія? Її жирні кислоти підвищують рівень холестерину в крові й провокувати розвиток атеросклерозу, тромбозу судин, захворювань серця, ожиріння і роблять пальмову олію шкідливим продуктом в харчуванні людини.