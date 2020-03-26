20:47
26 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Евросоюз пообещал Украине помощь в борьбе с коронавирусом: детали

      - Читати новину українською

      Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов провел встречу с представителями Европейского Союза. По результатам встречи ЕС пообещал Украине помощь в борьбе с коронавирусом и преодолении его последствий.

      Евросоюз на встрече был представлен руководителем группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питером Вагнером и послом в Украине Мате Маасикасом, сообщает Кабинет Министров Украины.

      Стоит знать В Черновицкой области выздоровели трое больных коронавирусом, но еще 5 заболели

      В ходе разговора стороны договорились о помощи Евросоюза Украине в борьбе с коронавирусом по нескольким направлениям:

      • поддержка системы здравоохранения:
        усиление координации на межгосударственном уровне, поддержка больниц "первой линии" защиты, которые борются с пандемией;
      • поддержка в решении социальных вопросов:
        помощь пожилым людям, образование в режиме онлайн, уход за детьми;
      • кредитная поддержка малого и среднего бизнеса для быстрого выхода из кризиса.

      Кроме того, на встрече обсуждалась поддержка Европейским Союзом Украины в вопросе реализации реформ. Представители ЕС подтвердили готовность продолжать инструменты поддержки, которые сейчас уже существуют, и создавать новые.

      Что известно о коронавирусе в Украине?
      По состоянию на 26 марта в Украине уже почти 200 человек заболели коронавирусом. Пятеро людей из-за коронавируса умерли, но 4 удалось вылечиться.

      коронавірус, як уберегтися, правила
      Простые правила, как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

      Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Олег Немчинов Евросоюз Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Восстание против Ермака в "Слуге народа", или Борьба за ухо Зеленского
      Юрій Бутусов
      сегодня , 18:40 Богатые тоже плачут: как живут семьи политиков, которых "скосил" коронавирус
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 10:30 Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактики
      сегодня , 13:57 Когда закончится карантин: концерты, которые мы ждем
      Ліза Астахова
      сегодня , 18:35 Падение рынка недвижимости: чего ожидать в условиях финансового кризиса
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук