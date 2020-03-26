Евросоюз пообещал Украине помощь в борьбе с коронавирусом: детали
Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов провел встречу с представителями Европейского Союза. По результатам встречи ЕС пообещал Украине помощь в борьбе с коронавирусом и преодолении его последствий.
Евросоюз на встрече был представлен руководителем группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питером Вагнером и послом в Украине Мате Маасикасом, сообщает Кабинет Министров Украины.
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В ходе разговора стороны договорились о помощи Евросоюза Украине в борьбе с коронавирусом по нескольким направлениям:
- поддержка системы здравоохранения:
усиление координации на межгосударственном уровне, поддержка больниц "первой линии" защиты, которые борются с пандемией;
- поддержка в решении социальных вопросов:
помощь пожилым людям, образование в режиме онлайн, уход за детьми;
- кредитная поддержка малого и среднего бизнеса для быстрого выхода из кризиса.
Кроме того, на встрече обсуждалась поддержка Европейским Союзом Украины в вопросе реализации реформ. Представители ЕС подтвердили готовность продолжать инструменты поддержки, которые сейчас уже существуют, и создавать новые.
Что известно о коронавирусе в Украине?
По состоянию на 26 марта в Украине уже почти 200 человек заболели коронавирусом. Пятеро людей из-за коронавируса умерли, но 4 удалось вылечиться.
Простые правила, как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала
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