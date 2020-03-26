Євросоюз пообіцяв Україні допомогу в боротьбі з коронавірусом: деталі

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов провів зустріч з представниками Європейського Союзу. За результатами зустрічі ЄС пообіцяв Україні допомогу в боротьбі з коронавірусом та подоланні його наслідків.

Євросоюз на зустрічі був представлений керівником групи підтримки України в Єврокомісії Пітером Вагнером і послом в Україні Маті Маасікасом, повідомляє Кабінет Міністрів України.

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У ході розмови сторони домовилися про допомогу Євросоюзу Україні в боротьбі з коронавірусом за кільком напрямками:

підтримка системи охорони здоров'я :

посилення координації на міждержавному рівні, підтримка лікарень "першої лінії" захисту, які борються з пандемією;

: посилення координації на міждержавному рівні, підтримка лікарень "першої лінії" захисту, які борються з пандемією; підтримка у вирішенні соціальних питань :

допомога літнім людям, освіта у режимі онлайн, догляд за дітьми;

: допомога літнім людям, освіта у режимі онлайн, догляд за дітьми; кредитна підтримка малого та середнього бізнесу для швидкого виходу із кризи.

Крім того, на зустрічі обговорювалася підтримка Європейським Союзом України у питанні реалізації реформ. Представники ЄС підтвередили готовність продовжувати інструменти підтримки, які нині вже існують, і створювати нові.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 26 березня в Україні вже майже 200 людей захворіли на коронавірус. П'ятеро людей чере коронавірус померли, але 4 вдалося вилікуватися.



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