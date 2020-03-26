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      Євросоюз пообіцяв Україні допомогу в боротьбі з коронавірусом: деталі

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      ЄС надасть допомогу Україні в боротьбі з коронавірусом / mfa.gov.ua

      Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов провів зустріч з представниками Європейського Союзу. За результатами зустрічі ЄС пообіцяв Україні допомогу в боротьбі з коронавірусом та подоланні його наслідків.

      Євросоюз на зустрічі був представлений керівником групи підтримки України в Єврокомісії Пітером Вагнером і послом в Україні Маті Маасікасом, повідомляє Кабінет Міністрів України.

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      У ході розмови сторони домовилися про допомогу Євросоюзу Україні в боротьбі з коронавірусом за кільком напрямками:

      • підтримка системи охорони здоров'я:
        посилення координації на міждержавному рівні, підтримка лікарень "першої лінії" захисту, які борються з пандемією;
      • підтримка у вирішенні соціальних питань:
        допомога літнім людям, освіта у режимі онлайн, догляд за дітьми;
      • кредитна підтримка малого та середнього бізнесу для швидкого виходу із кризи.

      Крім того, на зустрічі обговорювалася підтримка Європейським Союзом України у питанні реалізації реформ. Представники ЄС підтвередили готовність продовжувати інструменти підтримки, які нині вже існують, і створювати нові.

      Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 26 березня в Україні вже майже 200 людей захворіли на коронавірус. П'ятеро людей чере коронавірус померли, але 4 вдалося вилікуватися.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Олег Немчінов Євросоюз Кабінет Міністрів України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
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