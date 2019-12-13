Евросоюз принял "зеленое соглашение": что это значит

Лидеры стран Европейского Союза в четверг, 12 декабря, встретились в Брюсселе и поддержали так называемую "Экологическое соглашение". Она предполагает, что к 2050 году Европа должна стать первым климатически нейтральным континентом.

Это решение было принято с уважением к беспокойству, которое высказывали разные страны, ведь стоит учесть различные национальные обстоятельства, отметил президент Европейского Совета Шарль Мишель. Об этом сообщает "Укринформ".

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Мы также учли то, что для одной страны будет необходимо больше времени для имплементации этой цели. Поэтому мы согласились в июле 2020 года в формате Европейского Совета вернуться к обсуждению ситуации в этой стране,

– подчеркнул Мишель.

Говорится о Польше, которые нужно больше времени для адаптации "Зеленой сделки". Все из-за существенной энергетической зависимости страны от угля.

"Мы обсудили все возможности, которые связаны с соглашением. Безусловно, мы осознаем, что причиной для таких усилий разрушительные климатические изменения, которые мы уже видели. Но мы имеем решимость преодолеть эти климатические изменения и превратить эту работу в новые возможности для Европейского Союза", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.

В январе Еврокомиссия представит предложения по плану инвестиций в устойчивое развитие Европы, который будет совмещен со справедливым переходным механизмом в рамках "Зеленого соглашения".

После этого в марте Еврокомиссия предложит новый климатический закон в развитие той "зеленой" дорожной карты, которая в четверг представила Еврокомиссия.

Что еще известно об экологических инициативах ЕС?

О проблемах в экологии и необходимость что-то с этим решать в Евросоюзе говорят уже не впервые. Так, в конце ноября Европарламент одобрил резолюцию, в которой объявил чрезвычайное положение в сфере климата в Европе и мире.