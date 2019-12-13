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      Євросоюз ухвалив "Зелену угоду": що це означає

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      Євросоюз планує зробити Європу кліматично нейтральним континентом до 2050 року / russian.rt.com

      Лідери країн Європейського Союзу у четвер, 12 грудня, зустрілися у Брюсселі і підтримали так звану "Екологічну угоду". Вона передбачає, що до 2050 року Європа має стати першим кліматично нейтральним континентом.

      Це рішення було ухвалене з повагою до занепокоєння, яке висловлювали різні країни, адже варто врахувати різні національні обставини, зауважив президент Європейської Ради Шарль Мішель. Про це повідомляє "Укрінформ".

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      Ми також зважили на те, що для однієї країни буде необхідно більше часу для імплементації цієї мети. Тому ми погодилися у липні 2020 року в форматі Європейської Ради повернутися до обговорення ситуації у цій країні,
      – підкреслив Мішель.

      Мовиться про Польщу, які потрібно більше часу для адаптації "Зеленої угоди". Все через суттєву енергетичну залежність країни від вугілля.

      "Ми обговорили всі можливості, які пов'язані з угодою. Безумовно, ми свідомі, що причиною для таких зусиль є руйнівні кліматичні зміни, які ми вже бачили. Але ми маємо рішучість подолати ці кліматичні зміни та перетворити цю роботу у нові можливості для Європейського Союзу", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

      У січні Єврокомісія представить пропозиції щодо плану інвестицій у сталий розвиток Європи, який буде поєднаний зі справедливим перехідним механізмом в межах "Зеленої угоди".

      Після цього у березні Єврокомісія запропонує новий кліматичний закон у розвиток тієї "зеленої" дорожньої карти, яку у четвер представила Єврокомісія.

      Що ще відомо про екологічні ініціативи ЄС?Про проблеми в екології та необхідність щось з цим вирішувати у Євросоюзі говорять вже не вперше. Так, наприкінці листопада Європарламент схвалив резолюцію, якою оголосив надзвичайний стан у сфері клімату в Європі та світі.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Євросоюз Єврокомісія Європа Європейська комісія Екологія клімат
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