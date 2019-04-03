Евросоюз продолжит отсрочку Brexit до 2020 года, – СМИ

В Брюсселе готовы пойти на встречу Великобритании и продолжить отсрочку по Brexit на длительное время в обмен на строгое соблюдение поставленных условий.

По предварительным данным, Евросоюз согласится перенести дату выхода Великобритании на январь или апрель 2020 года, сообщает Financial Times.

Читайте также: Отсрочка Brexit проблемы не решит, – американский журналист

До этого премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявляла о намерении снова попросить ЕС об отсрочке. По данным местных СМИ, она собирается провести четвёртое голосование по своему проекту соглашения по Brexit, который в прошлом уже трижды отвергли.

Так, в понедельник после объявления итогов голосования по всем четырем предложений, которые были отобраны спикером Палаты общин Джоном Беркоу, стало известно о том, что депутаты британского парламента отвергли все альтернативы проектов соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

Что надо знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.

Почему Великобритания так долго не может выйти из ЕС?

Правительству и парламенту Великобритании не понравились условия выхода из ЕС, о которых договорилась премьер Мэй с Европарламентом. Поэтому они отклонили первое соглашение по Brexit. После Brexit Великобритания будет нести финансовые обязательства перед 74 европейскими учреждениями. Поэтому возник вопрос о выходе Британии из ЕС без соглашения. И в таком случае на головы британцев очень быстро бы обвалились проблемы экспорта в страны ЕС, движения финансов, пересечения границы с ЕС, условий пребывания там британских граждан и др.

Проблемы ожидают Британию в случае жесткого Brexit – в материале 24 канала