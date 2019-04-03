07:26
3 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пиня хочет больше денег. Россияне могут увидеть туалеты только в космосе
      Вєсті Кремля
      23:26, 2 апреля
      Вести.UA: Насиров на выборах стал первым с конца. Курьезы на президентских выборах
      Вєсті.UA
      19:49, 2 апреля
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Евросоюз продолжит отсрочку Brexit до 2020 года, – СМИ

      12 Читати новину українською
      В ЕС снова идут на встречу Великобритании
      В ЕС снова идут на встречу Великобритании / Фото из открытых источников

      В Брюсселе готовы пойти на встречу Великобритании и продолжить отсрочку по Brexit на длительное время в обмен на строгое соблюдение поставленных условий.

      По предварительным данным, Евросоюз согласится перенести дату выхода Великобритании на январь или апрель 2020 года, сообщает Financial Times.

      Читайте также: Отсрочка Brexit проблемы не решит, – американский журналист

      До этого премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявляла о намерении снова попросить ЕС об отсрочке. По данным местных СМИ, она собирается провести четвёртое голосование по своему проекту соглашения по Brexit, который в прошлом уже трижды отвергли.

      Так, в понедельник после объявления итогов голосования по всем четырем предложений, которые были отобраны спикером Палаты общин Джоном Беркоу, стало известно о том, что депутаты британского парламента отвергли все альтернативы проектов соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

      Что надо знать о Brexit?Это выход Великобритании из состава ЕС. Референдум по этому вопросу состоялся 23 июня 2016. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% подданных, за то, чтобы остаться в составе ЕС высказались 48,1% лиц, принявших участие в волеизъявлении.

      Почему Великобритания так долго не может выйти из ЕС?

      Правительству и парламенту Великобритании не понравились условия выхода из ЕС, о которых договорилась премьер Мэй с Европарламентом. Поэтому они отклонили первое соглашение по Brexit. После Brexit Великобритания будет нести финансовые обязательства перед 74 европейскими учреждениями. Поэтому возник вопрос о выходе Британии из ЕС без соглашения. И в таком случае на головы британцев очень быстро бы обвалились проблемы экспорта в страны ЕС, движения финансов, пересечения границы с ЕС, условий пребывания там британских граждан и др.

      Проблемы ожидают Британию в случае жесткого Brexit – в материале 24 канала

       

      blog_ava
      Гороскоп на 3 апреля для всех знаков зодиака
      сегодня
      646
      Теги: Европа Новости политики Brexit Великобритания
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 2 апреля: почти окончательные результаты выборов и украинцы требуют дебатов
      2 апреля , 22:45 Главные новости 2 апреля: почти окончательные результаты выборов и украинцы требуют дебатов
      1428
      Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      2 апреля , 22:00 Виборці Порошенка ламають рейтинг свого президента
      Олекса Коба 3474
      Последний шанс: что поможет Порошенко "обойти" Зеленского
      2 апреля , 21:05 Последний шанс: что поможет Порошенко "обойти" Зеленского
      Світлана Попова 4716
      Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
      2 апреля , 20:02 Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
      Євгенія Мазур 286
      Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      2 апреля , 10:00 Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      374
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Стандарты НАТО: на обед грузинским солдатам подают шашлыки
       12 июня 2015 , 12:31
      Наблюдатели ООН уезжают из Сирии
       18 августа 2012 , 17:13 0
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук