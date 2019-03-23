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      Отсрочка Brexit проблемы не решит, – американский журналист

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      Для Великобритании отложение не решает главную проблему, а именно отсутствия четкого большинства в парламенте по Brexit. Его правительство выторговало в течение двух лет переговоров с Брюсселем.

      Такое продление увеличивает боль и кризис, который еще предстоит британскому правительству решить, сообщил европейский корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин.

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      Журналист сообщил, что британцы активно подписывают петицию, которая требует правительство отказаться от Brexit и остаться в Евросоюзе. Этот документ настолько популярен, что сайт "упал". Согласно официальным сообщениям комиссии по вопросам петиций британского парламента, 21 марта на минуту было более двух тысяч подписей. По состоянию на 22 марта эту петицию подписали более 3 миллионов человек и это число постоянно растет.

      Петиція

      Количества голосов на петиции по состоянию на 22 марта

      "Есть серьезная процедура, которая касается подобных электронных петиций. Когда собирается более ста тысяч подписей, то она выносится на рассмотрение британского парламента. Также на ее  требование должно официально ответить британское правительство", – рассказал Богдан Цюпин.

      Ситуация серьезная, потому что она показывает насколько много людей в этой стране занимаются проблемой Brexit и хотят чтобы страна оставалась в ЕС. То, что буквально за 24 часа добавились к петиции два миллиона, должно заставить политиков обратить внимание,
      – поясняет корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин.

      Журналист утверждает, что петиция не является инструментом государственных решений, а является проявлением заинтересованности общественности и способом побудить парламент рассматривать, обсуждать все вопросы. В данном случае, она является индикатором интересов и обеспокоенности общества.

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      Теги: Великобритания Brexit Евросоюз
      Источник: 24 канал
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