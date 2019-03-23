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      Відтермінування Brexit проблеми не вирішить, – американський журналіст

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      Для Великої Британії відкладення не вирішує найголовнішої проблеми, а саме відсутності чіткої більшості у парламенті щодо Brexit. Його уряд виторгував впродовж двох років переговорів з Брюсселем.

      Таке подовження збільшує біль та кризу, яку ще потрібно буде британському уряду вирішити, повідомив європейський кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин.

      Читайте також: У ЄС погодилися відтермінувати Brexit до 22 травня

      Журналіст повідомив, що британці активно підписують петицію, яка вимагає уряд відмовитися від Brexit й залишитися в Євросоюзі. Цей документ настільки популярний, що сайт "впав". Згідно з офіційними повідомленнями комісії з питань петицій британського парламенту, 21 березня на хвилину було понад дві тисячі підписів. Станом на 22 березня цю петицію підписало понад 3 мільйони людей і це число постійно зростає.

      Петиція
      Кількості голосів на петиції станом на 22 березня

      "Є серйозна процедура, яка стосується подібних електронних петицій. Коли назбирується понад сто тисяч підписів, то вона виноситься на розгляд британського парламенту. Також на її вимогу має офіційно відповісти британський уряд", – розповів Богдан Цюпин.

      Ситуація серйозна, бо вона показує наскільки багато людей в цій країні переймаються проблемою Brexit й бажають щоби країна залишалася у ЄС. Те, що буквально за 24 години додалося до петиції два мільйони має змусити політиків звернути увагу,
      – пояснює кореспондент "Голосу Америки" Богдан Цюпин.

      Журналіст стверджує, що петиція не є інструментом державних рішень, а є виявом зацікавленості громадськості і способом спонукати парламент розглядати, обговорювати певне питання. В даному випадку, вона є індикатором інтересів й стурбованості суспільства. 

      blog_ava
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      Теги: Великобританія Brexit Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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