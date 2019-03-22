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      У ЄС погодилися відтермінувати Brexit до 22 травня

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      У Європі узгодили термін перенесення Brexit
      У Європі узгодили термін перенесення Brexit / ANDY RAIN

      Країни-учасники Європейського союзу під час зустрічі домовилися про відтермінування дати виходу Великобританії з ЄС на підставі двох можливих сценаріїв.

      Очільник Єврокомісії Дональд Туск оголосив про це та про плани зустрітися з прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей у своєму Twitter.

      Читайте також: Британці не хочуть виходити з ЄС: петицію проти Brexit підписали вже півтора мільйона людей

      Brexit буде відкладений до 22 травня за умови, що британський парламент схвалить до кінця березня угоду про вихід з Брюсселем, або до 12 квітня, якщо ця угода схвалена не буде,
      – уточнив він.

      Що таке Brexit?Це – вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу. Референдум з цього питання відбувся ще 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% осіб. За те, щоб залишитись у складі ЄС – 48,1%.

      Раніше про це повідомив канцлер Австрії Себастьян Курц. Він пояснював, що члени Єврокомісії погодилися продовжити термін до 22 травня "за умови, що угоду про вихід буде схвалено Палатою громад на наступному тижні". Якщо Палата громад не схвалить відповідну угоду в цей термін, у ЄС готові продовжити термін до 12 квітня. Європа очікує, що Сполучене Королівство "окреслить подальші дії до цієї дати для розгляду Європейською радою".

      Які наслідки може мати Brexit для України – читайте тут

      Мей просила Євросоюз розглянути перенесення Brexit з 29 березня на 30 червня. Вона наголошувала, що Великобританії потрібен час для затвердження угоди про вихід з Євросоюзу, домовленість про яку була досягнута ще у листопаді 2018 року. Водночас учасники саміту ЄС обговорюють варіант перенесення Brexit на дев'ять місяців, якщо британський парламент до кінця березня не погодиться з пропозицією Мей щодо виходу країни з Євросоюзу.

      Чому Британія так довго не може вийти з ЄС?

      Уряду та парламенту Британії не сподобались умови виходу з ЄС, про які домовилась прем'єрка Мей з Європарламентом. Тож вони відхилили першу угоду щодо Brexit. Після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ. Тож виникло питання про вихід Британії з ЄС без угоди. Та в такому разі на голови британців дуже швидко б обвалилися проблеми експорту до країн ЄС, руху фінансів, перетину кордону з ЄС, умов перебування там британських громадян тощо.

      Які проблеми очікують на Британію у разі жорсткого Brexit – у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини політики Єврокомісія Європа Brexit Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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