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      В ЕС согласились отсрочить Brexit до 22 мая

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      В Европе согласовали срок переноса Brexit
      В Европе согласовали срок переноса Brexit / ANDY RAIN

      Страны-участники Европейского союза во время встречи договорились об отсрочке даты выхода Великобритании из ЕС на основании двух возможных сценариев.

      Глава Еврокомиссии Дональд Туск объявил об этом и о планах встретиться с премьер-Министерка Великобритании Терезой Мэй в своем Twitter.

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      Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе с Брюсселем, или до 12 апреля, если эта сделка одобрена не будет,
      – уточнил он.

      Что такое Brexit?Это – выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум по этому вопросу состоялся еще 23 июня 2016 года. За выход из Евросоюза проголосовали 51,9% человек. За то, чтобы остаться в составе ЕС – 48,1%.

      Ранее об этом сообщил канцлер Австрии Курц. Он объяснял, что члены Еврокомиссии согласились продлить срок до 22 мая "при условии, что соглашение о выходе будет одобрен Палатой общин на следующей неделе". Если Палата общин не одобрит соответствующее соглашение в этот срок, в ЕС готовы продлить срок до 12 апреля. Европа ожидает, что Соединенное Королевство "определит дальнейшие действия этой даты для рассмотрения Европейским советом".

      Какие последствия может иметь Brexit для Украины – читайте здесь

      Мэй просила Евросоюз рассмотреть перенос Brexit с 29 марта на 30 июня. Она подчеркивала, что Великобритании нужно время для утверждения соглашения о выходе из Евросоюза, договоренность о которой была достигнута еще в ноябре 2018 года. В то же время участники саммита ЕС обсуждают вариант переноса Brexit на девять месяцев, если британский парламент до конца марта не согласится с предложением Мэй о выходе страны из Евросоюза.

      Почему Великобритания так долго не может выйти из ЕС?

      Правительства и парламента Великобритании не понравились условия выхода из ЕС, о которых договорилась премьер Мэй с Европарламентом. Поэтому они отклонили первое соглашение по Brexit. После Brexit Великобритания будет финансовые обязательства по 74 европейских учреждений. Поэтому возник вопрос о выходе Британии из ЕС без соглашения. И в таком случае на головы британцев очень быстро бы обвалились проблемы экспорта в страны ЕС, движения финансов, пересечения границы с ЕС, условий пребывания там британских граждан.

      Проблемы ожидающие Британию в случае жесткого Brexit – в материале 24 канала

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      Теги: Новости политики Великобритания Brexit Европа Еврокомиссия
      Источник: 24 Канал
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