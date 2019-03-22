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      Британці не хочуть виходити з ЄС: петицію проти Brexit підписали вже півтора мільйона людей

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      Британія голосує проти Brexit – наразі у петиції
      Британія голосує проти Brexit – наразі у петиції / Колаж 24 каналу

      Петиція до британського уряду та парламенту щодо відмови від Brexit стрімко набирає популярності. Станом на кінець доби 21 березня її підписали вже понад півтора мільйона мешканців Великої Британії.

      Вже півтора мільйона британців вимагають від уряду відмовитися від Brexit. Вони підписали відповідну петицію на офіційному порталі. І кількість підписів продовжує зростати.

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      Чого вимагають британці у петиції?

      Залишитися в Євросоюзі. Уряд, мовляв, неодноразово заявляв, що вихід з ЄС є "волею народу". Тож петиція, про яку йде мова, покликана продемонструвати, що воля народу інакша, аніж уряд собі думає.

      До слова, згідно з умовами офіційного порталу петицій – уряд зобов'язаний дати відповідь на петицію, яку підписали хоча б 10 тисяч громадян. А от парламент повинен розглянути ті петиції, які набрали понад 100 тисяч підписів. Тож набрані півтора мільйона – більш ніж переконливий аргумент.

      Що таке Brexit? Це – вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу. Референдум з цього питання відбувся ще 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% осіб. За те, щоб залишитись у складі ЄС – 48,1%.

      Чому Британія так довго не може вийти з ЄС?

      Уряду та парламенту Британії не сподобались умови виходу з ЄС, про які домовилась прем'єрка Мей з Європарламентом. Тож вони відхилили першу угоду щодо Brexit. Після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ. Тож виникло питання про вихід Британії з ЄС без угоди. Та в такому разі на голови британців дуже швидко б обвалилися проблеми експорту до країн ЄС, руху фінансів, перетину кордону з ЄС, умов перебування там британських громадян тощо.

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      Проте Мей так і не представила жодного "плану Б". Зрештою, парламент Британії проголосував за поправку, яка виключає Brexit без угоди з Брюсселем. Тоді ж також проголосували і проти перенесення дати виходу країни з ЄС з 29 березня на кінець 2019 року. Мей поїхала домовлятися про нову угоду з ЄС, проте знову зазнала невдачі. Палата громад парламенту Великобританії 12 березня двічі відхилила угоду про вихід країни з ЄС.

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      blog_ava
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      21 березня
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      Теги: Великобританія Brexit
      Джерело: 24 канал
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