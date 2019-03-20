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      Тереза Мей назвала крайній термін для початку Brexit

      138 Читать новость на русском
      Тереза Мей
      Тереза Мей / gettyimage

      Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявивла, що готова відкласти Brexit, але не довше, ніж на три місяці, до 30 червня.

      Про це Тереза Мей сказала під час звернення до нації після рішення королівства відкласти Brexit на три місяці, передає CNN.

      Читайте також: Британія виходить з ЄС: які наслідки для України

      У своїй промові Прем'єр-міністерка зазначила, що шкодує про те, що парламент Великобританії не підтримав запропонований нею варіант угоди з Брюсселем з приводу виходу з ЄС. Вона, підкреслила, що ця відстрочка викликає у неї "великий особистий жаль".

      Аналогічні почуття Мей, за її словами, відчуває з приводу свого рішення звернутися до ЄС з проханням від відстрочення Brexit. Правників, які вже двічі відхиляли її план по виходу з Євросоюзу, прем'єр в черговий раз закликала підтримати запропоноване їй угоду.

      Свою угоду в Брюсселем, за даними агентства, Мей назвала "найвигіднішими угодою, яку можна було б обговорити".

      Я буду продовжувати працювати день і ніч, щоб забезпечити підтримку для ​​плану по Brexit,
      – запевнила Тереза Мей.

      Відео виступу Терези Мей:

      Що відомо про Brexit і чому Британія так довго не може вийти з ЄС?

      Уряду та парламенту Великобританії не сподобались умови виходу з ЄС, про які домовилась Мей з Європарламентом. Тож вони відхилили першу угоду щодо Brexit. Екс-голова МЗС країни Борис Джонсон назвав відхилення годи шансом для Мей домовитися про вигіднішу угоду. Мовиться про довший термін сплати "пільгового мита" Євросоюзу при експорті і врегулювання питання щодо кордону з ЄС в Ірландії. Після Brexit Британія матиме фінансові зобов'язання щодо 74 європейських установ.

      Тоді виникло питання про вихід Британії з ЄС без угоди. У такому разі на голови британців дуже швидко б обвалилися питання експорту до країн ЄС, руху фінансів, перетинання кордону з ЄС, умов перебування там британських громадян тощо.

      тереза мей
      Тереза Мей

      Проте Мей так і не представила жодного конкретного "плану Б", однак зробила кілька заяв про подальші обговорення питання Brexit з Євросоюзом. За її словами, найбільш реалістична можливість уникнути "обвального" виходу Британії з ЄС наприкінці березня – це проголосувати за угоду про вихід, узгоджений її урядом із ЄС. Мей також назвала недоцільним перенесення дати Brexit з 29 березня на пізніший термін: це не виключить варіант виходу Британії з ЄС без угоди, а лише відкладе проблему.

      Зрештою, парламент Британіх проголосував за поправку, яка виключає Brexit без угоди з Брюсселем. Тоді ж також проголосували і проти перенесення дати виходу Великобританії з ЄС з 29 березня на кінець 2019 року.

      Мей поїхала домовлятись про нову угоду з ЄС, проте знову зазнала невдачі. Палата громад парламенту Великобританії 12 березня двічі відхилила угоду про вихід країни з ЄС. Це була угода із змінами, які Мей 11 березня узгодила з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.

      тереза мей юнкер brexit
      Мей і Юнкер

      Внесені до угоди зміни стосувалися так званого запасного механізму для ірландського кордону. Це – створення спеціального арбітражу із вирішення питання кордону між Ірландією і Північною Ірландією, а також підписання нової альтернативної угоди до 2020 року, тобто до кінця перехідного періоду.

      На думку британських депутатів, пропоновані зміни не скасовують усі ризики того, що Британія може надто довго залишатися в межах "запасного механізму". Парламентарії побоюються, що країни довго перебуватиме під юрисдикцією ЄС.

      Паралельно з цим відбулось ще одне голосування, яке виключало вихід Британії з ЄС без угоди. А 14 березня уряд взагалі вирішив відкласти Brexit (але не скасувати).

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      Теги: Великобританія Тереза Мей Brexit Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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