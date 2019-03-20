Тереза Мей назвала крайній термін для початку Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявивла, що готова відкласти Brexit, але не довше, ніж на три місяці, до 30 червня.

Про це Тереза Мей сказала під час звернення до нації після рішення королівства відкласти Brexit на три місяці, передає CNN.

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У своїй промові Прем'єр-міністерка зазначила, що шкодує про те, що парламент Великобританії не підтримав запропонований нею варіант угоди з Брюсселем з приводу виходу з ЄС. Вона, підкреслила, що ця відстрочка викликає у неї "великий особистий жаль".

Аналогічні почуття Мей, за її словами, відчуває з приводу свого рішення звернутися до ЄС з проханням від відстрочення Brexit. Правників, які вже двічі відхиляли її план по виходу з Євросоюзу, прем'єр в черговий раз закликала підтримати запропоноване їй угоду.

Свою угоду в Брюсселем, за даними агентства, Мей назвала "найвигіднішими угодою, яку можна було б обговорити".

Я буду продовжувати працювати день і ніч, щоб забезпечити підтримку для ​​плану по Brexit,

– запевнила Тереза Мей.

Відео виступу Терези Мей: