Тереза Мэй назвала крайний срок для начала Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова отложить Brexit, но не дольше, чем на три месяца, до 30 июня.

Об этом Тереза Мэй сказала во время обращения к нации после решения королевства отложить Brexit на три месяца, передает CNN.

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В своей речи премьер-министр отметила, что сожалеет о том, что парламент Великобритании не поддержал предложенный ею вариант соглашения с Брюсселем по поводу выхода из ЕС. Она подчеркнула, что эта отсрочка вызывает у нее "большое личное сожаление".

Аналогичные чувства Мэй, по ее словам, ощущает по поводу своего решения обратиться к ЕС с просьбой об отсрочке Brexit. Юристов, которые уже дважды отклоняли ее план относительно выхода из Евросоюза, премьер в очередной раз призвала поддержать предложенное ею соглашение.

Свой договор в Брюсселем, по данным агентства, Мэй назвала "самым выгодным соглашением, которое можно было бы обсудить".

Я буду продолжать работать день и ночь, чтобы обеспечить поддержку для плана по Brexit,

– заверила Тереза Мэй.

Что известно о Brexit и почему Британия так долго не может выйти из ЕС?

Правительству и парламенту Великобритании не понравились условия выхода из ЕС, о которых договорилась Мэй с Европарламентом. Поэтому они отклонили первое соглашение по Brexit. Экс-глава МИД страны Борис Джонсон назвал отклонение соглашения шансом для Мэй договориться о более выгодном. Говорится о более долгих сроках уплаты "льготной пошлины" Евросоюзу при экспорте и урегулировании вопроса о границе с ЕС в Ирландии. После Brexit Британия будет иметь финансовые обязательства относительно 74 европейских учреждений.

Тогда возник вопрос о выходе Британии из ЕС без соглашения. В таком случае на головы британцев очень быстро бы свалились вопросы экспорта в страны ЕС, движения финансов, пересечения границы с ЕС, условий пребывания там британских граждан.