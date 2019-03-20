Тереза Мэй назвала крайний срок для начала Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова отложить Brexit, но не дольше, чем на три месяца, до 30 июня.
Об этом Тереза Мэй сказала во время обращения к нации после решения королевства отложить Brexit на три месяца, передает CNN.
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В своей речи премьер-министр отметила, что сожалеет о том, что парламент Великобритании не поддержал предложенный ею вариант соглашения с Брюсселем по поводу выхода из ЕС. Она подчеркнула, что эта отсрочка вызывает у нее "большое личное сожаление".
Аналогичные чувства Мэй, по ее словам, ощущает по поводу своего решения обратиться к ЕС с просьбой об отсрочке Brexit. Юристов, которые уже дважды отклоняли ее план относительно выхода из Евросоюза, премьер в очередной раз призвала поддержать предложенное ею соглашение.
Свой договор в Брюсселем, по данным агентства, Мэй назвала "самым выгодным соглашением, которое можно было бы обсудить".
Я буду продолжать работать день и ночь, чтобы обеспечить поддержку для плана по Brexit,
– заверила Тереза Мэй.
Что известно о Brexit и почему Британия так долго не может выйти из ЕС?
Правительству и парламенту Великобритании не понравились условия выхода из ЕС, о которых договорилась Мэй с Европарламентом. Поэтому они отклонили первое соглашение по Brexit. Экс-глава МИД страны Борис Джонсон назвал отклонение соглашения шансом для Мэй договориться о более выгодном. Говорится о более долгих сроках уплаты "льготной пошлины" Евросоюзу при экспорте и урегулировании вопроса о границе с ЕС в Ирландии. После Brexit Британия будет иметь финансовые обязательства относительно 74 европейских учреждений.
Тогда возник вопрос о выходе Британии из ЕС без соглашения. В таком случае на головы британцев очень быстро бы свалились вопросы экспорта в страны ЕС, движения финансов, пересечения границы с ЕС, условий пребывания там британских граждан.
Тереза Мэй
Однако Мэй так и не представила ни одного конкретного "плана Б", однако сделала несколько заявлений о дальнейших обсуждениях вопроса Brexit с Евросоюзом. По ее словам, наиболее реалистичная возможность избежать "обвального" выхода Британии из ЕС в конце марта – это проголосовать за соглашение о выходе, согласованное ее правительством с ЕС. Мэй также назвала нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта на более поздний срок: это не исключит вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, а только отложит проблему.
В конце концов, парламент Британии проголосовал за поправку, которая исключает Brexit без соглашения с Брюсселем. Тогда же также проголосовали и против переноса даты выхода Великобритании из ЕС с 29 марта на конец 2019 года.
Мэй поехала договариваться о новом соглашении с ЕС, однако снова потерпела неудачу. Палата общин парламента Великобритании 12 марта дважды отклонила соглашение о выходе страны из ЕС. Это был договор с изменениями, которые Мэй 11 марта согласовала с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.
Мэй и Юнкер
Внесенные в соглашение изменения касались так называемого запасного механизма для ирландской границы. Это – создание специального арбитража по решению вопроса границы между Ирландией и Северной Ирландией, а также подписание нового альтернативного соглашения до 2020 года, то есть до конца переходного периода.
По мнению британских депутатов, предлагаемые изменения не отменяют все риски того, что Британия может слишком долго оставаться в пределах "запасного механизма". Парламентарии опасаются, что страна долго будет находиться под юрисдикцией ЕС.
Параллельно с этим состоялось еще одно голосование, которое исключало выход Британии из ЕС без соглашения. А 14 марта правительство вообще решило отложить Brexit (но не отменить).