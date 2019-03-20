01:15
21 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Стендап от Ляшко и слезы Гройсмана. Новые мультики Гладковского
      Вєсті.UA
      19:44, 20 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Тереза Мэй назвала крайний срок для начала Brexit

      19 Читати новину українською
      Тереза Мэй
      Тереза Мэй / gettyimage

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова отложить Brexit, но не дольше, чем на три месяца, до 30 июня.

      Об этом Тереза Мэй сказала во время обращения к нации после решения королевства отложить Brexit на три месяца, передает CNN.

      Читайте также: Британия выходит из ЕС: каковы последствия для Украины

      В своей речи премьер-министр отметила, что сожалеет о том, что парламент Великобритании не поддержал предложенный ею вариант соглашения с Брюсселем по поводу выхода из ЕС. Она подчеркнула, что эта отсрочка вызывает у нее "большое личное сожаление".

      Аналогичные чувства Мэй, по ее словам, ощущает по поводу своего решения обратиться к ЕС с просьбой об отсрочке Brexit. Юристов, которые уже дважды отклоняли ее план относительно выхода из Евросоюза, премьер в очередной раз призвала поддержать предложенное ею соглашение.

      Свой договор в Брюсселем, по данным агентства, Мэй назвала "самым выгодным соглашением, которое можно было бы обсудить".

      Я буду продолжать работать день и ночь, чтобы обеспечить поддержку для плана по Brexit,
      – заверила Тереза Мэй.

      Что известно о Brexit и почему Британия так долго не может выйти из ЕС?

      Правительству и парламенту Великобритании не понравились условия выхода из ЕС, о которых договорилась Мэй с Европарламентом. Поэтому они отклонили первое соглашение по Brexit. Экс-глава МИД страны Борис Джонсон назвал отклонение соглашения шансом для Мэй договориться о более выгодном. Говорится о более долгих сроках уплаты "льготной пошлины" Евросоюзу при экспорте и урегулировании вопроса о границе с ЕС в Ирландии. После Brexit Британия будет иметь финансовые обязательства относительно 74 европейских учреждений.

      Тогда возник вопрос о выходе Британии из ЕС без соглашения. В таком случае на головы британцев очень быстро бы свалились вопросы экспорта в страны ЕС, движения финансов, пересечения границы с ЕС, условий пребывания там британских граждан.

      тереза мей
      Тереза Мэй

      Однако Мэй так и не представила ни одного конкретного "плана Б", однако сделала несколько заявлений о дальнейших обсуждениях вопроса Brexit с Евросоюзом. По ее словам, наиболее реалистичная возможность избежать "обвального" выхода Британии из ЕС в конце марта – это проголосовать за соглашение о выходе, согласованное ее правительством с ЕС. Мэй также назвала нецелесообразным перенос даты Brexit с 29 марта на более поздний срок: это не исключит вариант выхода Британии из ЕС без соглашения, а только отложит проблему.

      В конце концов, парламент Британии проголосовал за поправку, которая исключает Brexit без соглашения с Брюсселем. Тогда же также проголосовали и против переноса даты выхода Великобритании из ЕС с 29 марта на конец 2019 года.

      Мэй поехала договариваться о новом соглашении с ЕС, однако снова потерпела неудачу. Палата общин парламента Великобритании 12 марта дважды отклонила соглашение о выходе страны из ЕС. Это был договор с изменениями, которые Мэй 11 марта согласовала с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

      тереза мей юнкер brexit
      Мэй и Юнкер

      Внесенные в соглашение изменения касались так называемого запасного механизма для ирландской границы. Это – создание специального арбитража по решению вопроса границы между Ирландией и Северной Ирландией, а также подписание нового альтернативного соглашения до 2020 года, то есть до конца переходного периода.

      По мнению британских депутатов, предлагаемые изменения не отменяют все риски того, что Британия может слишком долго оставаться в пределах "запасного механизма". Парламентарии опасаются, что страна долго будет находиться под юрисдикцией ЕС.

      Параллельно с этим состоялось еще одно голосование, которое исключало выход Британии из ЕС без соглашения. А 14 марта правительство вообще решило отложить Brexit (но не отменить).

      blog_ava
      Янукович планирует вернуться в Украину
      20 марта
      881
      Теги: Евросоюз Brexit Тереза Мэй Великобритания
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 20 марта
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 20 марта: новый президент Казахстана и санкции Украины против РФ
      20 марта , 22:15 Главные новости 20 марта: новый президент Казахстана и санкции Украины против РФ
      126
      "Денег нет, но вы держитесь": як "покращилось" життя кримчан, які хотіли в Росію?
      20 марта , 22:00 "Денег нет, но вы держитесь": як "покращилось" життя кримчан, які хотіли в Росію?
      Артем Овдієнко 3900
      "Ангелы" Victoria's Secret: имена и биографии знаменитых моделей
      20 марта , 21:00 "Ангелы" Victoria's Secret: имена и биографии знаменитых моделей
      227
      Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      20 марта , 20:30 Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
      Марія Бондар 58
      Карта самых кровавых конфликтов: за что воевал мир в ХХ веке
      20 марта , 20:01 Карта самых кровавых конфликтов: за что воевал мир в ХХ веке
      Світлана Попова 227
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      Инфографика: мировая карта голода
       31 мая 2015 , 13:57
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук