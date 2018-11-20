Евросоюз запустил проект европейской школы разведки

Министры обороны стран Европейского Союза приняли решение о запуске 17 новых проектов в сфере безопасности, которые направлены как на создание новых видов вооружений, так и на подготовку кадров, в том числе в области разведки, командование и контроль, а также кибербезопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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На заседании Совета ЕС в Брюсселе министры утвердили 17 новых проектов в рамках программы Постоянного структурированного сотрудничества ЕС в сферах безопасности и обороны (PESCO),

– говорится в документе.

Среди ряда проектов – создание новых систем управления артиллерией, модернизация боевых вертолетов, создание беспилотных подводных аппаратов, систем защиты от дронов.

Пять из 17 проектов направлены на повышение квалификации европейских специалистов в сфере обороны и безопасности, а также командного состава для миссий Евросоюза. Среди всего создании Совместной разведывательной школы ЕС (Joint EU Intelligence School, JEIS), которая "обеспечит обучение и тренировки военного и гражданского персонала государств ЕС и НАТО в разведывательных дисциплинах". Ведущими странами этого проекта станут Греция и Кипр.

Что такое PESCO?Программа, которая была запущена в декабре 2017 года. Целью программы является реализация серии проектов по развитию собственных военных возможностей Евросоюза, которые должны дополнять потенциал НАТО.