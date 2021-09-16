Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а по совместительству ярая фанатка меркелевской партии ХДС в Германии, заявила, что ЕС должен создать собственную, независимую от НАТО армию, чтобы самостоятельно противостоять угрозам безопасности и глобальным кризисам.

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И этот вопрос, по ее мнению может быть решен уже в следующем году, когда Франция будет принимать у себя саммит ЕС по обороне. Но, что вызвало такое желание создать собственную армию ЕС?

ЕС должен стать стратегическим игроком

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Европа всегда полагалась на силы НАТО в своей обороне, но после вывода американских войск из Афганистана, своих военных вывели и все остальные, в том числе европейские страны.

Оказалось, что ЕС не способен проводить собственную оборонную политику без участия тех же США и Великобритании. После этого министр обороны Германии заявила, что ЕС должен стать, цитирую: "стратегическим игроком, с которым нужно считаться".



Урсула фон дер Ляйен предложила создать армию / Фото DPA

Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейцы недовольны тем, что США не посоветовались с ними, и они были вынуждены вывести свои войска из Афганистана. Фиаско НАТО привело к захвату страны талибов, а это может создать мощный миграционный кризис, который придется расхлебывать ЕС.

Еще один аргумент в пользу создания европейской армии – это факт того, что США полностью переключились на Китай и Азию, а потому в Европе боятся, что НАТО их не защитит от возможных атак со стороны той же России.

Но, всё же стоит признать, что заявление фон дер Ляйен не более чем очередной пиар ход. Во-первых, Германия не хочет отдавать бразды правления Европой, а потому нужен повод не покидать лидерское кресло.

Во-вторых, Франция, после выхода Великобритании из ЕС, является единственной ядерной державой Союза и хочет сыграть на этом, мол, мы готовы взять роль главнокомандующего новой армией на себя. И в ЕС эти мотивы многие понимают.

Создать армию будет нелегко

Но, продать идею панъевропейской армии будет нелегко и по другим причинам. Во-первых, это дополнительные военные расходы. Во-вторых, создание армии ЕС может подорвать мощь НАТО и привести к тому, что в конце концов США выведет свои вооруженные силы из Европы.

Больше всего такого сценария боятся Польша и страны Балтии, у которых под боком неадекватный сосед в виде России. Как думаете, что будет делать Кремль, когда американские войска уйдут из этих приграничных стран? Вопрос риторический.

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И вот в таких реалиях с разобщенностью Европы и с новыми заявлениями со стороны Германии и Франции, идеи создания новых союзов со своими соседями, для Украины, становятся всё более перспективными.