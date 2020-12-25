Согласно официальным данным, 29 депутатов депутатской фракции "Европейской Солидарности" воздержались, а еще 2 отсутствовали во время голосования за бюджет Киева на 2021 год.

Об этом стало известно с заседания Киевского горсовета 24 декабря, где и одобряли бюджет на следующий год.

В финансовом документе, проголосованном Киевсоветом, предусмотрено выделение наибольшего количества средств на образование, транспорт, дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и социальную защиту. В частности, с января следующего года врачи получат надбавку к зарплате в 5 тысяч гривен, средний медперсонал – 4 тысячи, младший медицинский персонал – 2 тысячи. Такое решение депутаты Киевсовета одобрили, поскольку в Госбюджете на 2021 год не предусмотрена соответствующая поддержка медицинской отрасли.

В общем, в киевском бюджете-2021 на образование выделили 24,7 миллиарда гривен. Это – 43% от всех расходов городского бюджета, говорится в сообщении.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 миллиарда гривен или 15% всего бюджета города. На здравоохранение – почти 6,2 миллиарда гривен, социальную защиту – 5,1 миллиарда гривен, ЖКХ – почти 3,8 миллиарда гривен, культуру и искусство – около 1,6 миллиарда гривен, физическую культуру и спорт – почти 1,3 миллиарда гривент, обслуживание местного долга – 415,5 миллиона гривен, строительство – 235,2 миллиона гривен.

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 миллиарда гривен. Расходы – около 57,8 миллиарда.