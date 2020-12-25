Згідно з офіційними даними, 29 депутатів депутатської фракції "Європейської Солідарності" утримались, а ще 2 були відсутні під час голосування за бюджет Києва на 2021 рік.

Про це стало відомо з засідання Київської міськради 24 грудня, де й схвалювали бюджет на наступний рік.

У фінансовому документі, проголосованому Київрадою, передбачено виділення найбільшої кількості коштів на освіту, транспорт, дорожнє господарство, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство й соціальний захист. Зокрема, з січня наступного року лікарі отримають надбавку до зарплатні в 5 тисяч гривень, середній медперсонал – 4 тисячі, молодший медичний персонал – 2 тисячі. Таке рішення депутати Київради схвалили, оскільки в Держбюджеті на 2021 рік не передбачена відповідна підтримка медичної галузі.

Загалом, у київському бюджеті-2021 на освіту виділили 24,7 мільярда гривень. Це – 43% від усіх видатків міського бюджету, мовиться в повідомленні.

На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 8,7 мільярда гривень або 15% усього бюджету міста. На охорону здоров'я – майже 6,2 мільярда гривень, соціальний захист – 5,1 мільярда гривень, ЖКГ – майже 3,8 мільярда гривень, культуру й мистецтво – близько 1,6 мільярда гривень, фізичну культуру й спорт – майже 1,3 мільярда гривент, обслуговування місцевого боргу – 415,5 мільйона гривень, будівництво – 235,2 мільйона гривень.

Доходи бюджету Києва запланували в сумі майже 60,5 мільярда гривень. Видатки – близько 57,8 мільярда.