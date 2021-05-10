В Евросоюзе заявили об улучшении отношений с США, но не с Россией
Жозеп Боррель заявил, что отношения Евросоюза и США существенно улучшиться. В то же время ситуация с Россией остается дестабилизированной.
Источник:"Европейская правда"
Главный дипломат ЕС Боррель в Брюсселе заявил о положительных изменениях в отношениях Штатов и ЕС. Сейчас они на пути построения крепкого партнерства.
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Особенно после встречи G7, стало очевидно, что сейчас у нас значительно улучшились отношения с США. В противоположность этому – мы будем говорить о России, где ситуация не улучшается,
– отметил Боррель.
В Брюсселе Боррель в понедельник, 10 мая, проведет встречу глав МИД стран ЕС. Кроме того, к разговору в виртуальном формате присоединится специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри.
Ключевые темы:
- трансатлантические отношения;
- ситуация в Афганистане после объявления о выводе войск США;
- Западные Балканы.
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