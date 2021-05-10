Жозеп Боррель заявил, что отношения Евросоюза и США существенно улучшиться. В то же время ситуация с Россией остается дестабилизированной.

Главный дипломат ЕС Боррель в Брюсселе заявил о положительных изменениях в отношениях Штатов и ЕС. Сейчас они на пути построения крепкого партнерства.

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Особенно после встречи G7, стало очевидно, что сейчас у нас значительно улучшились отношения с США. В противоположность этому – мы будем говорить о России, где ситуация не улучшается,

– отметил Боррель.

В Брюсселе Боррель в понедельник, 10 мая, проведет встречу глав МИД стран ЕС. Кроме того, к разговору в виртуальном формате присоединится специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри.

Ключевые темы:

трансатлантические отношения;

ситуация в Афганистане после объявления о выводе войск США;

Западные Балканы.

Обратите внимание! Боррель ранее заявил, что ему "непонятно", планирует ли Россия выполнять минские договоренности. В то же время дипломат убежден, что их имплементация – единственный путь к длительному политическому решению.