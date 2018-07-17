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Евросуд присудил участницам Pussy Riot компенсацию за панк-молебен

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Евросуд присудил участницам Pussy Riot компенсацию за панк-молебен в Храме Христа Спасителя
Евросуд присудил участницам Pussy Riot компенсацию за панк-молебен в Храме Христа Спасителя / Фото из открытых источников

Европейский суд по правам человека постановил взыскать с России компенсацию в пользу участниц группы Pussy Riot по делу о панк-молебне, который они устроили в Храме Христа Спасителя в Москве.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ.

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Участницам группы Pussy Riot Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой присуждены компенсации в размере 16 тысяч евро каждой, Екатерине Самуцевич – 5 тысяч евро.

Согласно решению Евросуда, власти России также должна погасить судебные расходы в размере 11,7 тысяч евро.

В постановлении ЕСПЧ указано, что во время рассмотрения уголовного дела Pussy Riot была нарушена шестая статьи Конвенции по правам человека, которая предусматривает право на справедливый суд.

Министерство юстиции РФ уже отреагировало на такое решение ЕСПЧ, допустив, что обжалует его.

Постановление ЕСПЧ не вступило в силу и может быть обжаловано Минюстом России в течение трехмесячного срока,
– цитирует "Интерфакс" пресс-службу ведомства.

21 февраля 2012 года участницы группы Pussy Riot провели в храме Христа Спасителя в Москве панк-молебен "Богородица, Путина прогони". Трое участниц группы Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были приговорены к двум годам колонии. Впоследствии срок Самуцевич заменили на условный.

Теги: Новости России Судьи Приговор Pussy Riot
Источник: 24 Канал
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